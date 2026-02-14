Alex Vinatzer promette: “Cambio setup e vado all in nella seconda manche”

Non ingannino i 2″39 di ritardo di Alex Vinatzer nei confronti di Lucas Pinheiro Braathen dopo la prima manche dello slalom gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per il ventiseienne di Bolzano, infatti, la distanza dal podio non è enorme: 82 centesimi, anche perché il leader, partito per primo, ha indovinato un’interpretazione impossibile per chiunque altro. Nei fatti, la lotta potrebbe ancora essere aperta.

Così Vinatzer ai microfoni della Rai: “Togliamo i primi due che hanno sciato da Dio. Lucas è andato fortissimo nelle ultime gare. Sono stati bravi per ciò che riguarda me. Ho un po’ sbagliato il ritmo perché sopra c’era una neve un po’ aggressiva, mi ha preso un po’ lo sci e appena sei più alto di linea non fai velocità“.

Ancora tra spiegazione tecnica e determinazione per la seconda manche: “Ho cercato di spingere a tutta, nel tratto finale c’era quel segno leggero per cui non potevi mai fare tu l’azione da sopra e appena andavi un po’ sotto perdevi tanta velocità. Dopo di me non m’ha più battuto nessuno. I primi due sono davanti, ma quest’anno ho già fatto delle belle rimonte. Cambierò qualcosa del setup nella seconda e andiamo per un bell’all in“.

Se ci sono chance di rientrare in gioco: “Assolutamente, la manche è lunga, su una manche lunga si può recuperare tanto e bisogna tirar fuori tutto quello che abbiamo. Sono nel posto dove tutti mettono l’all in quindi non mi tocca altro che farlo“.