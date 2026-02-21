Finlandia-Slovacchia oggi, Finale 3°-4° posto hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Il torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 oggi consegnerà le prime medaglie. Andrà in scena, infatti, la finale per il terzo e quarto posto che metterà di fronte Finlandia e Slovacchia alle ore 20.40 alla Santa Giulia Ice Hockey Arena.

Come si sono concluse le edizioni precedenti? A Pechino 2022 il podio vide Finlandia con la medaglia d’oro, quindi Russia argento e Slovacchia bronzo. A PyeongChang 2018 la medaglia d’oro andò proprio agli atleti olimpici russi davanti a Germania e Canada. A Sochi 2014 la vittoria andò al Canada che piegò in finale la Svezia, con Finlandia a completare il podio. A Vancouver 2010 trionfo in casa per il Canada davanti a Stati Uniti e Finlandia.

Il medagliere complessivo dell’hockey ghiaccio sotto i Cinque Cerchi parla chiaro. Davanti a tutti troviamo il Canada con 16 medaglie complessive, 9 d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo. Al secondo posto la Russia/Unione Sovietica con 9 ori, un argento e un bronzo, quindi Stati Uniti terzi con 2 ori, 8 argenti e un bronzo. Quarta posizione per la Svezia con 2 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

Come seguire la partita in tv? La finale per il terzo e quarto posto dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina sarà visibile in diretta tv su Rai2 a partire dalle ore 21.50. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, discovery+, HBO Max e DAZN mediante i canali addizionali di Eurosport. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

A CHE ORA L’HOCKEY GHIACCIO OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 20.40 Finlandia-Slovacchia – Diretta tv su Rai2 a partire dalle ore 21.50

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2 dalle ore 21.50

Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport