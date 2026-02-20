Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina volano ai pre play-off in Alps League
Un giovedì importante per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Grazie alle vittorie rispettivamente contro Jesenice e Bregenzerwald, Renon e Gherdeina hanno staccato lnfatti il pass per i pre-playoff.
Nello specifico i Buam hanno surclassato i rivali con un secco 6-0 in una partita mai messa in discussione; ottima anche la prestazione di Gherdeina, capace di battere gli austriaci con un secco 5-2. Apertissima invece la situazione nel raggruppamento A, con Merano che ha battuto Kitzbuhel per 4-1 raggiungendo Cortina a quota 8 n classifica, quest’ultima caduta al cospetto dell’Unterland per 4-2.
Nel Master Round da segnalare invece la vittoria di Asiago su Salzburg II per 2-1 e l’ottimo successo in trasferta di Vipiteno, passato ai rigori sul KHL Sisak per 5-6.
L’Alps League tonerà sabato 21 febbraio. Di seguito le classifiche aggiornate:
CLASSIFICHE ALPS LEAGUE HOCKEY SU GHIACCIO
Master Round
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|EK Die Zeller Eisbären
|3
|3
|0
|0
|0
|13
|4
|+9
|12
|2
|Red Bull Hockey Juniors
|3
|1
|2
|0
|0
|5
|9
|-4
|7
|3
|KHL Sisak
|3
|1
|1
|0
|1
|10
|9
|+1
|6
|4
|HC Migross Asiago
|3
|1
|1
|1
|0
|5
|5
|+0
|6
|5
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|4
|0
|2
|1
|1
|12
|18
|-6
|3
Girone di Qualificazione A
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|HC Meran/o Pircher
|4
|2
|1
|0
|1
|14
|10
|+4
|8
|2
|S.G. Cortina Hafro
|4
|2
|2
|0
|0
|15
|14
|+1
|8
|3
|Hockey Unterland Cavaliers
|4
|2
|1
|0
|1
|9
|11
|-2
|7
|4
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|4
|0
|2
|2
|0
|6
|9
|-3
|7
Girone di Qualificazione B
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Rittner Buam SkyAlps
|4
|3
|1
|0
|0
|14
|7
|+7
|11
|2
|HC Gherdeina valgardena.it
|3
|3
|0
|0
|0
|10
|4
|+6
|10
|3
|HDD Jesenice
|3
|1
|2
|0
|0
|8
|9
|-1
|3
|4
|EC Bregenzerwald
|4
|0
|4
|0
|0
|4
|16
|-12
|3