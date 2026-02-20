Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina volano ai pre play-off in Alps League

Un giovedì importante per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Grazie alle vittorie rispettivamente contro Jesenice e Bregenzerwald, Renon e Gherdeina hanno staccato lnfatti il pass per i pre-playoff.

Nello specifico i Buam hanno surclassato i rivali con un secco 6-0 in una partita mai messa in discussione; ottima anche la prestazione di Gherdeina, capace di battere gli austriaci con un secco 5-2. Apertissima invece la situazione nel raggruppamento A, con Merano che ha battuto Kitzbuhel per 4-1 raggiungendo Cortina a quota 8 n classifica, quest’ultima caduta al cospetto dell’Unterland per 4-2.

Nel Master Round da segnalare invece la vittoria di Asiago su Salzburg II per 2-1 e l’ottimo successo in trasferta di Vipiteno, passato ai rigori sul KHL Sisak per 5-6.

L’Alps League tonerà sabato 21 febbraio. Di seguito le classifiche aggiornate:

CLASSIFICHE ALPS LEAGUE HOCKEY SU GHIACCIO