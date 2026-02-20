Seguici su
Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina volano ai pre play-off in Alps League

28 secondi fa

Renon / Max Pattis

Un giovedì importante per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Grazie alle vittorie rispettivamente contro Jesenice e Bregenzerwald, Renon e Gherdeina hanno staccato lnfatti il pass per i pre-playoff. 

Nello specifico i Buam hanno surclassato i rivali con un secco 6-0 in una partita mai messa in discussione; ottima anche la prestazione di Gherdeina, capace di battere gli austriaci con un secco 5-2. Apertissima invece la situazione nel raggruppamento A, con Merano che ha battuto Kitzbuhel per 4-1 raggiungendo Cortina a quota 8 n classifica, quest’ultima caduta al cospetto dell’Unterland per 4-2.

Nel Master Round da segnalare invece la vittoria di Asiago su Salzburg II per 2-1 e l’ottimo successo in trasferta di Vipiteno, passato ai rigori sul KHL Sisak per 5-6.

L’Alps League tonerà sabato 21 febbraio. Di seguito le classifiche aggiornate:

CLASSIFICHE ALPS LEAGUE HOCKEY SU GHIACCIO

Master Round

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EK Die Zeller Eisbären 3 3 0 0 0 13 4 +9 12
2 Red Bull Hockey Juniors 3 1 2 0 0 5 9 -4 7
3 KHL Sisak 3 1 1 0 1 10 9 +1 6
4 HC Migross Asiago 3 1 1 1 0 5 5 +0 6
5 Wipptal Broncos Weihenstephan 4 0 2 1 1 12 18 -6 3

Girone di Qualificazione A

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 HC Meran/o Pircher 4 2 1 0 1 14 10 +4 8
2 S.G. Cortina Hafro 4 2 2 0 0 15 14 +1 8
3 Hockey Unterland Cavaliers 4 2 1 0 1 9 11 -2 7
4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 4 0 2 2 0 6 9 -3 7

Girone di Qualificazione B

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Rittner Buam SkyAlps 4 3 1 0 0 14 7 +7 11
2 HC Gherdeina valgardena.it 3 3 0 0 0 10 4 +6 10
3 HDD Jesenice 3 1 2 0 0 8 9 -1 3
4 EC Bregenzerwald 4 0 4 0 0 4 16 -12 3
