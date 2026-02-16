UAE Tour 2026, Evenepoel: “Non ho visto l’attacco di Del Toro, punto alla crono per recuperare tempo e prendere la maglia”

Remco Evenepoel non è preoccupato per aver perso tempo nella prima tappa dell’UAE Tour 2026. Il leader della Red Bull ha dunque assistito a distanza alla vittoria di Isaac Del Toro. Sono dieci i secondi di vantaggio ora per il messicano, margine che tuttavia non sembra preoccupare il grande favorito della corsa emiratina in vista della prova contro il tempo di domani.

Il commento della tappa odierna: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo cercato di portare Finn (Fisher-Black, ndr) in testa nel rettilineo finale, ma credo che fosse proprio dietro a quell’incidente che è avvenuto alle mie spalle. È un po’ un peccato. Ho dovuto lottare per non perdere tempo”.

Il finale con l’inatteso attacco del messicano: “Non ho visto l’attacco di Del Toro. Ero un po’ nel lato sbagliato del gruppo, quindi ero sempre esposto al vento. Ero dietro agli sprinter più puri, che hanno iniziato gradualmente a staccarsi. Ho dovuto superarli sempre controvento. È stata una bella sfida restare davanti, ma alla fine ho fatto quello che dovevo fare. Non avevo intenzione di sprintare e non avevo la mentalità giusta per farlo”.

L’attesa della crono di domani per ribaltare la situazione e accumulare vantaggio in classifica: “Sappiamo che qui si gioca sui secondi di bonus. Lo svantaggio per lui potrebbe essere che ora dovrà indossare una maglia, ma questo è anche motivante, ovviamente. Sono concentrato solo sulla mia cronometro e cercherò di sfruttarla al meglio. Sono dodici chilometri completamente in piano. È qualcosa che mi si addice, ma penso che tutti possano andare veloci al giorno d’oggi. Spero prima di tutto di vincere e, in secondo luogo, di guadagnare abbastanza tempo per conquistare la maglia di leader”.