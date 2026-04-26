Albo d’oro Liegi-Bastogne-Liegi dopo l’edizione 2026: Tadej Pogacar aggancia Argentin e Valverde

29 secondi fa

Per approfondire:
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar / Lapresse

Tadej Pogacar ha timbrato il suo nome e cognome per la quarta volta nell’albo d’oro della Liegi-Bastogne-Liegi, la ribattezzata Doyenne (la più antica Classica Monumento del calendario internazionale): dopo il sigillo in volata del 2021, le fughe in solitaria del 2024 e del 2025, oggi gli sono servite due fiammate sulla mitica Redoute e sull’iconica Roche-aux-Faucons per staccare il francese Paul Seixas e riuscire a calare il poker in Belgio.

Il Campione del Mondo ha agganciato nell’albo d’oro il nostro Moreno Argentin e lo spagnolo Alejandro Valverde, mentre il belga Eddy Merckx resta al comando con quattro affermazioni. Secondo posto per il 19enne transalpino che ha spaventato il fenomeno balcanico, terza piazza per il belga Remco Evenepoel, che ha prevalso nella volata di gruppo dopo aver tentato una fuga già nelle battute iniziali. Di seguito l’albo d’oro della Liegi-Bastogne-Liegi aggiornato dopo l’edizione 2026.

ALBO D’ORO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI

Anno Vincitore Secondo Terzo
1892 Belgio (bandiera) Léon Houa Belgio (bandiera) Léon Lhoest Belgio (bandiera) Louis Rasquinet
1893 Belgio (bandiera) Léon Houa Belgio (bandiera) Michel Borisowski Belgio (bandiera) Charles Collette
189 Belgio (bandiera) Léon Houa Belgio (bandiera) Louis Rasquinet Belgio (bandiera) René Nulens
1895-1907 non disputata
1908 Francia (bandiera) André Trousselier Belgio (bandiera) Alphonse Lauwers Belgio (bandiera) Henri Dubois
1909 Belgio (bandiera) Victor Fastre Belgio (bandiera) Eugene Charlier Belgio (bandiera) Paul Deman
1910 non disputata
1911 Belgio (bandiera) Joseph Van Daele Belgio (bandiera) Armand Lenoir Belgio (bandiera) Victor Kraenen
1912 Belgio (bandiera) Omer Verschoore Belgio (bandiera) Jacues Coomans Belgio (bandiera) André Blaise
1913 Belgio (bandiera) Maurits Moritz Belgio (bandiera) Alphonse Fonson Belgio (bandiera) Hubert Noel
1914-1918 non disputata
1919 Belgio (bandiera) Léon Devos Belgio (bandiera) Henri Hanlet Belgio (bandiera) Arthur Claerhout
1920 Belgio (bandiera) Léon Scieur Belgio (bandiera) Lucien Buysse Belgio (bandiera) Jacues Coomans
1921 Belgio (bandiera) Louis Mottiat Belgio (bandiera) Marcel Lacour Belgio (bandiera) Jean Rossius
1922 Belgio (bandiera) Louis Mottiat Belgio (bandiera) Albert Jordens Belgio (bandiera) Laurent Seret
1923 Belgio (bandiera) René Vermandel Belgio (bandiera) Jean Rossius Belgio (bandiera) Félix Sellier
1924 Belgio (bandiera) René Vermandel Belgio (bandiera) Adelin Benoît Belgio (bandiera) Jules Matton
1925 Belgio (bandiera) Georges Ronsse Belgio (bandiera) Gustaaf Van Slembrouck Belgio (bandiera) Louis Eelen
1926 Belgio (bandiera) Dieudonné Smets Belgio (bandiera) Joseph Siquet Belgio (bandiera) Alexis Macar
1927 Belgio (bandiera) Maurice Raes Belgio (bandiera) Jean Hans Belgio (bandiera) Joseph Siquet
1928 Belgio (bandiera) Ernest Mottard Belgio (bandiera) Maurice Raes Belgio (bandiera) Emile Van Belle
1929 Belgio (bandiera) Alphons Schepers Belgio (bandiera) Gustave Hembroeckx Belgio (bandiera) Maurice Raes
1930 Germania (bandiera) Hermann Buse Belgio (bandiera) Georges Laloup Belgio (bandiera) François Gardier
1931 Belgio (bandiera) Alphons Schepers Belgio (bandiera) Marcel Houyoux Belgio (bandiera) Jules Deschepper
1932 Belgio (bandiera) Marcel Houyoux Belgio (bandiera) Leopold Roosemont Belgio (bandiera) Gerard Lambrechts
1933 Belgio (bandiera) François Gardier Belgio (bandiera) Roger Dewolf Belgio (bandiera) Albert Bolly
1934 Belgio (bandiera) Theo Herckenrath Belgio (bandiera) Mathieu Cardynaels Belgio (bandiera) Jef Moerenhout
1935 Belgio (bandiera) Alphons Schepers Belgio (bandiera) Frans Bonduel Belgio (bandiera) Louis Hardiquest
1936 Belgio (bandiera) Albert Beckaert Belgio (bandiera) Gilbert Levae Belgio (bandiera) Jozef Horemans
1937 Belgio (bandiera) Éloi Meulenberg Belgio (bandiera) Gustaaf Deloor Belgio (bandiera) Julien Heernaert
1938 Belgio (bandiera) Alfons Deloor Belgio (bandiera) Marcel Kint Belgio (bandiera) Félicien Vervaecke
1939 Belgio (bandiera) Albert Ritserveldt Belgio (bandiera) Cyriel Van Overberghe Belgio (bandiera) Edward Vissers
1940-1942 non disputata
1943 Belgio (bandiera) Richard Depoorter Belgio (bandiera) Joseph Didden Belgio (bandiera) Stan Ockers
1944 non disputata 
1945 Belgio (bandiera) Jean Engels Belgio (bandiera) Edward Van Dijck Belgio (bandiera) Jef Moerenhout
1946 Belgio (bandiera) Prosper Depredomme Belgio (bandiera) Albert Hendrickx Belgio (bandiera) Triphon Verstraeten
1947 Belgio (bandiera) Richard Depoorter Belgio (bandiera) Raymond Impanis Belgio (bandiera) Florent Mathieu
1948 Belgio (bandiera) Maurice Mollin Belgio (bandiera) Raymond Impanis Francia (bandiera) Louis Caput
1949 Francia (bandiera) Camille Danguillaume Belgio (bandiera) Adolf Verschueren Belgio (bandiera) Roger Gyselinck
1950 Belgio (bandiera) Prosper Depredomme Belgio (bandiera) Raymond Impanis Belgio (bandiera) Edward Van Dijck
1951 Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler Belgio (bandiera) Germain Derycke Paesi Bassi (bandiera) Wout Wagtmans
1952 Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler Belgio (bandiera) Henri Van Kerckhove Francia (bandiera) Jean Robic
1953 Belgio (bandiera) Alois De Hertog Francia (bandiera) Maurice Diot Francia (bandiera) Raoul Rémy
1954 Lussemburgo (bandiera) Marcel Ernzer Belgio (bandiera) Raymond Impanis Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler
1955 Belgio (bandiera) Stan Ockers Belgio (bandiera) Raymond Impanis Belgio (bandiera) Jean Brankart
1956 Belgio (bandiera) Fred De Bruyne Belgio (bandiera) Richard Van Genechten Belgio (bandiera) Alex Close
1957 Belgio (bandiera) Germain Derycke & Frans Schoubben Belgio (bandiera) Marcel Buysse
1958 Belgio (bandiera) Fred De Bruyne Belgio (bandiera) Jan Zagers Belgio (bandiera) Joseph Theuns
1959 Belgio (bandiera) Fred De Bruyne Belgio (bandiera) Frans Schoubben Belgio (bandiera) Frans De Mulder
1960 Paesi Bassi (bandiera) Ab Geldermans Francia (bandiera) Pierre Everaert Belgio (bandiera) Joseph Planckaert
1961 Belgio (bandiera) Rik Van Looy Francia (bandiera) Marcel Rohrbach Belgio (bandiera) Armand Desmet
1962 Belgio (bandiera) Joseph Planckaert Germania Ovest (bandiera) Rolf Wolfshohl Francia (bandiera) Claude Colette
1963 Belgio (bandiera) Frans Melckenbeeck Belgio (bandiera) Pino Cerami Italia (bandiera) Vittorio Adorni
1964 Belgio (bandiera) Willy Bocklant Belgio (bandiera) Georges Van Coningsloo Italia (bandiera) Vittorio Adorni
1965 Italia (bandiera) Carmine Preziosi Italia (bandiera) Vittorio Adorni Belgio (bandiera) Martin Van Den Bossche
1966 Francia (bandiera) Jacques Anquetil Belgio (bandiera) Victor Van Schil Belgio (bandiera) Willy In ‘t Ven
1967 Belgio (bandiera) Walter Godefroot Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Willy Monty
1968 Belgio (bandiera) Valere Van Sweevelt Belgio (bandiera) Walter Godefroot Francia (bandiera) Raymond Poulidor
1969 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Victor Van Schil Gran Bretagna (bandiera) Barry Hoban
1970 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Belgio (bandiera) Eddy Merckx
1971 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Georges Pintens Belgio (bandiera) Frans Verbeeck
1972 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Paesi Bassi (bandiera) Wim Schepers Belgio (bandiera) Herman Van Springel
1973 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Belgio (bandiera) Walter Godefroot
1974 Belgio (bandiera) Georges Pintens Belgio (bandiera) Walter Planckaert non assegnato
1975 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Francia (bandiera) Bernard Thévenet Belgio (bandiera) Walter Godefroot
1976 Belgio (bandiera) Joseph Bruyère Belgio (bandiera) Freddy Maertens Belgio (bandiera) Frans Verbeeck
1977 Francia (bandiera) Bernard Hinault Belgio (bandiera) André Dierickx Germania Ovest (bandiera) Dietrich Thurau
1978 Belgio (bandiera) Joseph Bruyère Germania Ovest (bandiera) Dietrich Thurau Italia (bandiera) Francesco Moser
1979 Germania Ovest (bandiera) Dietrich Thurau Francia (bandiera) Bernard Hinault Belgio (bandiera) Daniel Willems
1980 Francia (bandiera) Bernard Hinault Paesi Bassi (bandiera) Hennie Kuiper Belgio (bandiera) Ronny Claes
1981 Svizzera (bandiera) Josef Fuchs Svizzera (bandiera) Stefan Mutter non assegnato
1982 Italia (bandiera) Silvano Contini Belgio (bandiera) Alfons De Wolf Svizzera (bandiera) Stefan Mutter
1983 Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks Italia (bandiera) Giuseppe Saronni Francia (bandiera) Pascal Jules
1984 Irlanda (bandiera) Sean Kelly Australia (bandiera) Phil Anderson Stati Uniti (bandiera) Greg LeMond
1985 Italia (bandiera) Moreno Argentin Belgio (bandiera) Claude Criquielion Irlanda (bandiera) Stephen Roche
1986 Italia (bandiera) Moreno Argentin Paesi Bassi (bandiera) Adrie van der Poel Norvegia (bandiera) Dag Erik Pedersen
1987 Italia (bandiera) Moreno Argentin Irlanda (bandiera) Stephen Roche Belgio (bandiera) Claude Criquielion
1988 Paesi Bassi (bandiera) Adrie van der Poel Belgio (bandiera) Michel Dernies Gran Bretagna (bandiera) Robert Millar
1989 Irlanda (bandiera) Sean Kelly Francia (bandiera) Fabrice Philipot Australia (bandiera) Phil Anderson
1990 Belgio (bandiera) Eric Van Lancker Francia (bandiera) Jean-Claude Leclercq Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks
1991 Italia (bandiera) Moreno Argentin Belgio (bandiera) Claude Criquielion Danimarca (bandiera) Rolf Sørensen
1992 Belgio (bandiera) Dirk De Wolf Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks Francia (bandiera) Jean-François Bernard
1993 Danimarca (bandiera) Rolf Sørensen Svizzera (bandiera) Tony Rominger Italia (bandiera) Maurizio Fondriest
1994 Russia (bandiera) Evgenij Berzin Stati Uniti (bandiera) Lance Armstrong Italia (bandiera) Giorgio Furlan
1995 Svizzera (bandiera) Mauro Gianetti Italia (bandiera) Gianni Bugno Italia (bandiera) Michele Bartoli
1996 Svizzera (bandiera) Pascal Richard Stati Uniti (bandiera) Lance Armstrong Svizzera (bandiera) Mauro Gianetti
1997 Italia (bandiera) Michele Bartoli Francia (bandiera) Laurent Jalabert Italia (bandiera) Gabriele Colombo
1998 Italia (bandiera) Michele Bartoli Francia (bandiera) Laurent Jalabert Italia (bandiera) Rodolfo Massi
1999 Belgio (bandiera) Frank Vandenbroucke Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Paesi Bassi (bandiera) Maarten den Bakker
2000 Italia (bandiera) Paolo Bettini Spagna (bandiera) David Etxebarria Italia (bandiera) Davide Rebellin
2001 Svizzera (bandiera) Oscar Camenzind Italia (bandiera) Davide Rebellin Spagna (bandiera) David Etxebarria
2002 Italia (bandiera) Paolo Bettini Italia (bandiera) Stefano Garzelli Italia (bandiera) Ivan Basso
2003 Stati Uniti (bandiera) Tyler Hamilton Spagna (bandiera) Iban Mayo Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd
2004 Italia (bandiera) Davide Rebellin Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Kazakistan (bandiera) Aleksandr Vinokurov
2005 Kazakistan (bandiera) Aleksandr Vinokurov Germania (bandiera) Jens Voigt Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd
2006 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Italia (bandiera) Paolo Bettini Italia (bandiera) Damiano Cunego
2007 Italia (bandiera) Danilo Di Luca Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Lussemburgo (bandiera) Fränk Schleck
2008 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Italia (bandiera) Davide Rebellin Lussemburgo (bandiera) Fränk Schleck
2009 Lussemburgo (bandiera) Andy Schleck Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Italia (bandiera) Davide Rebellin
2010 Kazakistan (bandiera) Aleksandr Vinokurov Russia (bandiera) Aleksandr Kolobnev Belgio (bandiera) Philippe Gilbert
2011 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Lussemburgo (bandiera) Fränk Schleck Lussemburgo (bandiera) Andy Schleck
2012 Kazakistan (bandiera) Maksim Iglinskij Italia (bandiera) Vincenzo Nibali Italia (bandiera) Enrico Gasparotto
2013 Irlanda (bandiera) Daniel Martin Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Spagna (bandiera) Alejandro Valverde
2014 Australia (bandiera) Simon Gerrans Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski
2015 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez
2016 Paesi Bassi (bandiera) Wout Poels Svizzera (bandiera) Michael Albasini Portogallo (bandiera) Rui Costa
2017 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Irlanda (bandiera) Daniel Martin Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski
2018 Lussemburgo (bandiera) Bob Jungels Canada (bandiera) Michael Woods Francia (bandiera) Romain Bardet
2019 Danimarca (bandiera) Jakob Fuglsang Italia (bandiera) Davide Formolo Germania (bandiera) Maximilian Schachmann
2020 Slovenia (bandiera) Primož Roglič Svizzera (bandiera) Marc Hirschi Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar
2021 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Francia (bandiera) David Gaudu
2022 Belgio (bandiera) Remco Evenepoel Belgio (bandiera) Quinten Hermans Belgio (bandiera) Wout van Aert
2023 Belgio (bandiera) Remco Evenepoel Gran Bretagna (bandiera) Thomas Pidcock Colombia (bandiera) Santiago Buitrago
2024 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Francia (bandiera) Romain Bardet Paesi Bassi (bandiera) Mathieu van der Poel
2025 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Italia (bandiera) Giulio Ciccone Irlanda (bandiera) Ben Healy
2026 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Francia (bandiera) Paul Seixasì Belgio (bandiera) Remco Evenepoel

 

Argomenti correlati:
