Albo d’oro Liegi-Bastogne-Liegi dopo l’edizione 2026: Tadej Pogacar aggancia Argentin e Valverde
Tadej Pogacar ha timbrato il suo nome e cognome per la quarta volta nell’albo d’oro della Liegi-Bastogne-Liegi, la ribattezzata Doyenne (la più antica Classica Monumento del calendario internazionale): dopo il sigillo in volata del 2021, le fughe in solitaria del 2024 e del 2025, oggi gli sono servite due fiammate sulla mitica Redoute e sull’iconica Roche-aux-Faucons per staccare il francese Paul Seixas e riuscire a calare il poker in Belgio.
Il Campione del Mondo ha agganciato nell’albo d’oro il nostro Moreno Argentin e lo spagnolo Alejandro Valverde, mentre il belga Eddy Merckx resta al comando con quattro affermazioni. Secondo posto per il 19enne transalpino che ha spaventato il fenomeno balcanico, terza piazza per il belga Remco Evenepoel, che ha prevalso nella volata di gruppo dopo aver tentato una fuga già nelle battute iniziali. Di seguito l’albo d’oro della Liegi-Bastogne-Liegi aggiornato dopo l’edizione 2026.
ALBO D’ORO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI
|Anno
|Vincitore
|Secondo
|Terzo
|1892
|Léon Houa
|Léon Lhoest
|Louis Rasquinet
|1893
|Léon Houa
|Michel Borisowski
|Charles Collette
|189
|Léon Houa
|Louis Rasquinet
|René Nulens
|1895-1907
|non disputata
|1908
|André Trousselier
|Alphonse Lauwers
|Henri Dubois
|1909
|Victor Fastre
|Eugene Charlier
|Paul Deman
|1910
|non disputata
|1911
|Joseph Van Daele
|Armand Lenoir
|Victor Kraenen
|1912
|Omer Verschoore
|Jacues Coomans
|André Blaise
|1913
|Maurits Moritz
|Alphonse Fonson
|Hubert Noel
|1914-1918
|non disputata
|1919
|Léon Devos
|Henri Hanlet
|Arthur Claerhout
|1920
|Léon Scieur
|Lucien Buysse
|Jacues Coomans
|1921
|Louis Mottiat
|Marcel Lacour
|Jean Rossius
|1922
|Louis Mottiat
|Albert Jordens
|Laurent Seret
|1923
|René Vermandel
|Jean Rossius
|Félix Sellier
|1924
|René Vermandel
|Adelin Benoît
|Jules Matton
|1925
|Georges Ronsse
|Gustaaf Van Slembrouck
|Louis Eelen
|1926
|Dieudonné Smets
|Joseph Siquet
|Alexis Macar
|1927
|Maurice Raes
|Jean Hans
|Joseph Siquet
|1928
|Ernest Mottard
|Maurice Raes
|Emile Van Belle
|1929
|Alphons Schepers
|Gustave Hembroeckx
|Maurice Raes
|1930
|Hermann Buse
|Georges Laloup
|François Gardier
|1931
|Alphons Schepers
|Marcel Houyoux
|Jules Deschepper
|1932
|Marcel Houyoux
|Leopold Roosemont
|Gerard Lambrechts
|1933
|François Gardier
|Roger Dewolf
|Albert Bolly
|1934
|Theo Herckenrath
|Mathieu Cardynaels
|Jef Moerenhout
|1935
|Alphons Schepers
|Frans Bonduel
|Louis Hardiquest
|1936
|Albert Beckaert
|Gilbert Levae
|Jozef Horemans
|1937
|Éloi Meulenberg
|Gustaaf Deloor
|Julien Heernaert
|1938
|Alfons Deloor
|Marcel Kint
|Félicien Vervaecke
|1939
|Albert Ritserveldt
|Cyriel Van Overberghe
|Edward Vissers
|1940-1942
|non disputata
|1943
|Richard Depoorter
|Joseph Didden
|Stan Ockers
|1944
|non disputata
|1945
|Jean Engels
|Edward Van Dijck
|Jef Moerenhout
|1946
|Prosper Depredomme
|Albert Hendrickx
|Triphon Verstraeten
|1947
|Richard Depoorter
|Raymond Impanis
|Florent Mathieu
|1948
|Maurice Mollin
|Raymond Impanis
|Louis Caput
|1949
|Camille Danguillaume
|Adolf Verschueren
|Roger Gyselinck
|1950
|Prosper Depredomme
|Raymond Impanis
|Edward Van Dijck
|1951
|Ferdi Kübler
|Germain Derycke
|Wout Wagtmans
|1952
|Ferdi Kübler
|Henri Van Kerckhove
|Jean Robic
|1953
|Alois De Hertog
|Maurice Diot
|Raoul Rémy
|1954
|Marcel Ernzer
|Raymond Impanis
|Ferdi Kübler
|1955
|Stan Ockers
|Raymond Impanis
|Jean Brankart
|1956
|Fred De Bruyne
|Richard Van Genechten
|Alex Close
|1957
|Germain Derycke & Frans Schoubben
|Marcel Buysse
|1958
|Fred De Bruyne
|Jan Zagers
|Joseph Theuns
|1959
|Fred De Bruyne
|Frans Schoubben
|Frans De Mulder
|1960
|Ab Geldermans
|Pierre Everaert
|Joseph Planckaert
|1961
|Rik Van Looy
|Marcel Rohrbach
|Armand Desmet
|1962
|Joseph Planckaert
|Rolf Wolfshohl
|Claude Colette
|1963
|Frans Melckenbeeck
|Pino Cerami
|Vittorio Adorni
|1964
|Willy Bocklant
|Georges Van Coningsloo
|Vittorio Adorni
|1965
|Carmine Preziosi
|Vittorio Adorni
|Martin Van Den Bossche
|1966
|Jacques Anquetil
|Victor Van Schil
|Willy In ‘t Ven
|1967
|Walter Godefroot
|Eddy Merckx
|Willy Monty
|1968
|Valere Van Sweevelt
|Walter Godefroot
|Raymond Poulidor
|1969
|Eddy Merckx
|Victor Van Schil
|Barry Hoban
|1970
|Roger De Vlaeminck
|Frans Verbeeck
|Eddy Merckx
|1971
|Eddy Merckx
|Georges Pintens
|Frans Verbeeck
|1972
|Eddy Merckx
|Wim Schepers
|Herman Van Springel
|1973
|Eddy Merckx
|Frans Verbeeck
|Walter Godefroot
|1974
|Georges Pintens
|Walter Planckaert
|non assegnato
|1975
|Eddy Merckx
|Bernard Thévenet
|Walter Godefroot
|1976
|Joseph Bruyère
|Freddy Maertens
|Frans Verbeeck
|1977
|Bernard Hinault
|André Dierickx
|Dietrich Thurau
|1978
|Joseph Bruyère
|Dietrich Thurau
|Francesco Moser
|1979
|Dietrich Thurau
|Bernard Hinault
|Daniel Willems
|1980
|Bernard Hinault
|Hennie Kuiper
|Ronny Claes
|1981
|Josef Fuchs
|Stefan Mutter
|non assegnato
|1982
|Silvano Contini
|Alfons De Wolf
|Stefan Mutter
|1983
|Steven Rooks
|Giuseppe Saronni
|Pascal Jules
|1984
|Sean Kelly
|Phil Anderson
|Greg LeMond
|1985
|Moreno Argentin
|Claude Criquielion
|Stephen Roche
|1986
|Moreno Argentin
|Adrie van der Poel
|Dag Erik Pedersen
|1987
|Moreno Argentin
|Stephen Roche
|Claude Criquielion
|1988
|Adrie van der Poel
|Michel Dernies
|Robert Millar
|1989
|Sean Kelly
|Fabrice Philipot
|Phil Anderson
|1990
|Eric Van Lancker
|Jean-Claude Leclercq
|Steven Rooks
|1991
|Moreno Argentin
|Claude Criquielion
|Rolf Sørensen
|1992
|Dirk De Wolf
|Steven Rooks
|Jean-François Bernard
|1993
|Rolf Sørensen
|Tony Rominger
|Maurizio Fondriest
|1994
|Evgenij Berzin
|Lance Armstrong
|Giorgio Furlan
|1995
|Mauro Gianetti
|Gianni Bugno
|Michele Bartoli
|1996
|Pascal Richard
|Lance Armstrong
|Mauro Gianetti
|1997
|Michele Bartoli
|Laurent Jalabert
|Gabriele Colombo
|1998
|Michele Bartoli
|Laurent Jalabert
|Rodolfo Massi
|1999
|Frank Vandenbroucke
|Michael Boogerd
|Maarten den Bakker
|2000
|Paolo Bettini
|David Etxebarria
|Davide Rebellin
|2001
|Oscar Camenzind
|Davide Rebellin
|David Etxebarria
|2002
|Paolo Bettini
|Stefano Garzelli
|Ivan Basso
|2003
|Tyler Hamilton
|Iban Mayo
|Michael Boogerd
|2004
|Davide Rebellin
|Michael Boogerd
|Aleksandr Vinokurov
|2005
|Aleksandr Vinokurov
|Jens Voigt
|Michael Boogerd
|2006
|Alejandro Valverde
|Paolo Bettini
|Damiano Cunego
|2007
|Danilo Di Luca
|Alejandro Valverde
|Fränk Schleck
|2008
|Alejandro Valverde
|Davide Rebellin
|Fränk Schleck
|2009
|Andy Schleck
|Joaquim Rodríguez
|Davide Rebellin
|2010
|Aleksandr Vinokurov
|Aleksandr Kolobnev
|Philippe Gilbert
|2011
|Philippe Gilbert
|Fränk Schleck
|Andy Schleck
|2012
|Maksim Iglinskij
|Vincenzo Nibali
|Enrico Gasparotto
|2013
|Daniel Martin
|Joaquim Rodríguez
|Alejandro Valverde
|2014
|Simon Gerrans
|Alejandro Valverde
|Michał Kwiatkowski
|2015
|Alejandro Valverde
|Julian Alaphilippe
|Joaquim Rodríguez
|2016
|Wout Poels
|Michael Albasini
|Rui Costa
|2017
|Alejandro Valverde
|Daniel Martin
|Michał Kwiatkowski
|2018
|Bob Jungels
|Michael Woods
|Romain Bardet
|2019
|Jakob Fuglsang
|Davide Formolo
|Maximilian Schachmann
|2020
|Primož Roglič
|Marc Hirschi
|Tadej Pogačar
|2021
|Tadej Pogačar
|Julian Alaphilippe
|David Gaudu
|2022
|Remco Evenepoel
|Quinten Hermans
|Wout van Aert
|2023
|Remco Evenepoel
|Thomas Pidcock
|Santiago Buitrago
|2024
|Tadej Pogačar
|Romain Bardet
|Mathieu van der Poel
|2025
|Tadej Pogačar
|Giulio Ciccone
|Ben Healy
|2026
|Tadej Pogačar
|Paul Seixasì
|Remco Evenepoel