Ciclismo in lutto, Francesco Mazzoleni morto a 18 anni: investito mentre si allenava. Pella: “Lavoriamo per la sicurezza”

Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Francesco Mazzoleni, che oggi pomeriggio è stato investito mentre si allenava sulle strade di casa a Barzana (in provincia di Bergamo). Il 18enne corridore del Team Goodshop Yoyogurt si è scontrato con un’automobile lungo la provinciale 175, sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, un’auto medica e un’ambulanza della Croce Blu, ma purtroppo l’atleta ha perso la vita.

Il dilettante, nato l’8 marzo 2007 e residente a Palazzago, ci ha lasciati e la sua dipartita ha riacceso con forma il tema della sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane, aspetto su cui è intervenuto anche Roberto Pella, Presidente della Lega Ciclismo Professionistico: “La morte di Francesco Mazzoleni è una tragedia. Voglio inviare da parte mia, e di tutta la Lega Ciclismo, il nostro messaggio di vicinanza e affetto alla sua famiglia, al suo team, ai suoi cari e ai suoi amici. Lo stato di emergenza che riguarda la sicurezza dei ciclisti sulle nostre strade non ci lascia immobili“.

Il Presidente ha poi proseguito: “Come Lega Ciclismo stiamo lavorando intensamente, con il contributo attivo e l’esperienza dei campioni del ciclismo, da luglio scorso, perché intervengano modifiche efficaci sul Codice della strada per la sicurezza dei suoi utenti più deboli, con l’obiettivo primario di garantire maggiori tutele proprio durante l’attività sportiva, in allenamento e in gara. Serve un cambio culturale nel rapporto tra utenti della strada, un rafforzamento dei controlli e una cornice normativa chiara e applicabile“.