Isaac Del Toro fa subito sul serio e anticipa il gruppo all’UAE Tour. Brillante Antonio Tiberi

Era uno dei corridori più attesi della vigilia e non ha deluso le aspettative. Sull’arrivo in pendenza di Liwa Palace, Isaac del Toro ha infatti firmato il primo sigillo all’UAE Tour 2026 con un’azione di forza prolungata grazie alla quale ha anticipato il gruppo e la volata. Il messicano ha retto fino alla fine nonostante il forte vento, centrando la 22esima vittoria in carriera, la prima in quella che potrebbe essere una stagione entusiasmante per il talento dell’UAE Team Emirates XRG.

La frazione, partita da Madinat Zayed Majlis, non si è conclusa come da previsione dopo 144 chilometri. A causa del forte vento nel deserto, gli organizzatori hanno infatti ridotto il percorso a 118 chilometri totali, con l’arrivo previsto sempre a Liwa Palace. L’unico fuggitivo della giornata è stato lo svizzero Silvan Dillier (Alpecin Premier-Tech), partito al chilometro zero ma ripreso dal gruppo a 29 chilometri dal traguardo.

Il plotone compatto ha poi proseguito ad alta velocità l’avvicinamento al primo arrivo della corsa a tappe emiratina. Negli ultimi 500 metri leggermente in salita, è stato Isaac del Toro a sorprendere tutto il gruppo. Il messicano ha improvvisamente accelerato e, nonostante il forte vento, è stato capace di resistere al ritorno di Cees Bol (Decathlon CMA CMG Team), conquistando il primo successo all’UAE Tour 2026.

Dietro l’olandese, in terza posizione, si è piazzato un pimpante Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Dietro di lui doppietta XDS Astana con Matteo Malucelli, quarto, ed Alessandro Romele, quinto al traguardo. Non ha partecipato alla volata Jonathan Milan, caduto prima del chilometro finale. Grande paura per l’italiano della Lidl-Trek che si è rimesso in bici concludendo la tappa nonostante un problema alla spalla.