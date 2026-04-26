Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Pogacar cala il poker, Seixas fa sognare tutta la Francia

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e ha così conquistato la ribattezzata Doyenne per la quarta volta in carriera dopo i sigilli del 2021, 2024, 2025: dopo aver alzato le braccia al cielo alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre, arriva la terza affermazione stagionale in una Classica Monumento per il fuoriclasse sloveno, che rimpingua ulteriormente il proprio palmares. Il capitano della UAE Emirates era reduce dal secondo posto alla Parigi-Roubaix e ha prontamente saputo ruggire appena è tornato in gruppo.

Il quattro volte vincitore del Tour de France ha attaccato in maniera perentoria sulla mitica Redoute e soltanto la giovane promessa francese Paul Seixas è riuscito a rimanere a ruota. Il Campione del Mondo ha poi piazzato un’altra botta sulla decisiva Roche-aux-Faucons e nel cuore di una cote spesso decisiva è riuscito a staccare il 19enne transalpino, reduce dal trionfo alla Freccia Vallone e oggi capace di mettere paura al grande dominatore del ciclismo internazionale.

Tadej Pogacar è così giunto in solitaria sul traguardo posto a Liegi, esultando a braccia alzate e agganciando il nostro Moreno Argentin e lo spagnolo Alejandro Valverde a quota quattro vittorie alla Doyenne, portandosi a una sola lunghezza di ritardo dal belga Eddy Merckx, unico a firmare il pokerissimo in Belgio. Lo sloveno si è imposto con un vantaggio di 45 secondi nei confronti di Seixas, che può davvero sognare un grande futuro e che ha mostrato in maniera nitida tutte le sue doti.

Sul terzo gradino del podio è salito il belga Remco Evenepoel, che ha avuto la meglio nella volata di gruppo giunto a 1’42”: aveva attaccato da lontano con altri 50 uomini, aveva guadagnato anche quattro minuti, poi i fuggitivi sono stati ripresi, il fresco vincitore della Amstel Gold Race si è staccato sulla Redoute e si è poi dovuto accontentare di battagliare per il piazzamento. Di seguito l’ordine d’arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi 2026.

ORDINE ARRIVO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

1 Pogacar Tadej UAE Team Emirates – XRG 800 275 5:50:28

2 Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 640 200 0:45

3 Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 520 150 1:42

4 Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech 440 120 ,,

5 Bernal Egan INEOS Grenadiers 360 100 ,,

6 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 280 90 ,,

7 Grégoire Romain Groupama – FDJ United 240 80 ,,

8 Scaroni Christian XDS Astana Team 200 70 ,,

9 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 160 60 ,,

10 Zana Filippo Soudal Quick-Step 135 50 ,,

11 Schmid Mauro Team Jayco AlUla 110 46 ,,

12 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 95 42 ,,

13 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 85 38 ,,

14 Champoussin Clément XDS Astana Team 65 34 ,,

15 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 55 30 ,,

16 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 50 28 ,,

17 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 50 26 ,,

18 Debruyne Ramses Alpecin-Premier Tech 50 24 ,,

19 Baudin Alex EF Education – EasyPost 50 22 ,,

20 Ciccone Giulio Lidl – Trek 50 20 ,,

21 Izagirre Ion Cofidis 30 19 ,,

22 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 30 18 ,,

23 Uijtdebroeks Cian Movistar Team 30 17 ,,

24 Cras Steff Soudal Quick-Step 30 16 ,,

25 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 30 15 2:27

26 Zimmermann Georg Lotto Intermarché 30 14 3:43

27 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 30 13 ,,

28 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 30 12 ,,

29 Molard Rudy Groupama – FDJ United 30 11 ,,

30 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 30 10 ,,

31 Martin Guillaume Groupama – FDJ United 15 9 ,,

32 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 15 8 ,,

33 Frigo Marco NSN Cycling Team 15 7 3:47

34 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 15 6 4:56

35 Honoré Mikkel Frølich EF Education – EasyPost 15 5 5:30

36 Bennett George NSN Cycling Team 15 5 ,,

37 Laurance Axel INEOS Grenadiers 15 5 5:33

38 Hermans Quinten Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 15 5 ,,

39 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 15 5 ,,

40 Toneatti Davide XDS Astana Team 15 5 ,,

41 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates – XRG 15 5 ,,

42 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 15 5 ,,

43 Tesfatsion Natnael Movistar Team 15 5 ,,

44 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 15 5 ,,

45 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 15 5 ,,

46 Sobrero Matteo Lidl – Trek 15 5 ,,

47 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 15 5 ,,

48 Delbove Joris TotalEnergies 15 5 ,,

49 Ulissi Diego XDS Astana Team 15 5 ,,

50 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 15 5 5:37

51 Van Boven Luca Lotto Intermarché 10 5 9:22

52 Glivar Gal Alpecin-Premier Tech 10 5 ,,

53 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 10 5 ,,

54 Leonard Michael EF Education – EasyPost 10 5 ,,

55 Conci Nicola XDS Astana Team 10 5 ,,

56 Huising Menno Team Visma | Lease a Bike 5 5 ,,

57 Neilands Krists NSN Cycling Team 5 5 ,,

58 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 5 5 ,,

59 Haig Jack INEOS Grenadiers 5 5 9:25

60 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 5 5 ,,

61 Schultz Nick NSN Cycling Team 5 ,,

62 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 5 ,,

63 Verona Carlos Lidl – Trek 5 ,,

64 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

65 Kron Andreas Uno-X Mobility 5 ,,

66 Bernard Julien Lidl – Trek 5 10:41

67 van Baarle Dylan Soudal Quick-Step 5 ,,

68 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

69 Miquel Pau Bahrain – Victorious 5 ,,

70 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

71 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

72 Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility 5 13:02

73 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 5 16:04

74 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 5 ,,

75 Ourselin Paul Cofidis 5 ,,

76 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 5 ,,

77 Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 5 ,,

78 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 5 ,,

79 Veistroffer Baptiste Lotto Intermarché 5 ,,

80 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 5 ,,

81 Joalland Yaël Cofidis 5 ,,

82 Meurisse Xandro Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,

83 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 5 ,,

84 Le Berre Mathis TotalEnergies 5 ,,

85 Donzé Robin Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

86 Burnett Josh Burgos Burpellet BH 5 ,,

87 Iribar Unai Equipo Kern Pharma 5 ,,

88 Tratnik Jan Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,

89 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 5 16:08

90 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

91 Houle Hugo Alpecin-Premier Tech 5 ,,

92 Konrad Patrick Lidl – Trek 5 ,,

93 Mosca Jacopo Lidl – Trek 5 ,,

94 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 5 ,,

95 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 5 ,,

96 Vercher Mattéo Uno-X Mobility 5 ,,

97 Kamp Alexander TotalEnergies 5 ,,

98 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 5 ,,

99 Charmig Anthon Uno-X Mobility 5 ,,

100 Cort Magnus Uno-X Mobility 5 ,,

101 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 16:15

102 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 5 ,,

103 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

104 Rouland Louis Cofidis 5 ,,

105 Velasco Simone XDS Astana Team 5 ,,