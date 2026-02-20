Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 21 febbraio, tv, streaming
Giorno 15 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, sabato 21 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle dieci finali che assegneranno medaglie, ovvero lo skicross maschile, gli aerials a squadre miste e l’halfpipe femminile di sci freestyle, la 12.5 km mass start femminile di biathlon, le mass start di speed skating, la 50 km tc mass start maschile di sci di fondo, la staffetta mista di sci alpinismo, il curling maschile ed il bob a 2 femminile.
Le maggiori speranze dell’Italia sono riposte nello speed skating con Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini, nel biathlon con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, nello sci alpinismo con la staffetta mista e nello skicross con Simone Deromedis.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI
Sabato 21 febbraio
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche (Italia)
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1
11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile (da definire)
11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2
11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche (Italia)
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final
13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale (Italia)
14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo
14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali (Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano)
15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali (Francesca Lollobrigida, Maybritt Vigl)
16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale
17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale
19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche (Italia 1, Italia 2)
19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo
21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
