Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 21 febbraio, tv, streaming

4 minuti fa

Dorothea Wierer
Dorothea Wierer / LaPresse

Giorno 15 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, sabato 21 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle dieci finali che assegneranno medaglie, ovvero lo skicross maschile, gli aerials a squadre miste e l’halfpipe femminile di sci freestyle, la 12.5 km mass start femminile di biathlon, le mass start di speed skating, la 50 km tc mass start maschile di sci di fondo, la staffetta mista di sci alpinismo, il curling maschile ed il bob a 2 femminile.

Le maggiori speranze dell’Italia sono riposte nello speed skating con Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini, nel biathlon con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, nello sci alpinismo con la staffetta mista e nello skicross con Simone Deromedis.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Sabato 21 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche (Italia

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1 

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile (da definire

11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2 

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche (Italia

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale 

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale 

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali 

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final 

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final 

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale (Italia

14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo 

14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali (Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali (Francesca Lollobrigida, Maybritt Vigl

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale 

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale 

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche (Italia 1, Italia 2

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada 

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche) 

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche) 

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche) 

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo 

21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche 

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

