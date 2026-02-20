CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 21 febbraio, italiani in gara, streaming (titolo)
Domani, sabato 21 febbraio, sarà una giornata particolarmente importante al Cortina Curling Olympic Stadium, impianto sportivo che sta ospitando tutte le prove di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella fattispecie, assisteremo a due finali, una per il metallo più pregiato, una per il bronzo.
Il sipario si alzerà alle 14:05, momento in cui scenderanno sul ghiaccio le due formazioni che si contenderanno il bronzo dopo essere state sconfitte in semifinale. Nel tardo pomeriggio, precisamente alle 19.05, sarà invece il momento dell’ultimo atto della categoria maschile.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda sabato 21 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026
Sabato 21 febbraio
14.05 Torneo femminile, finale per il bronzo
19.05 Torneo maschile, finale per l’oro
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport
Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.