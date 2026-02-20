A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma mass start femminile e streaming

Domani si chiuderà ufficialmente il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con lo svolgimento della mass start femminile sulla distanza dei 12,5 chilometri. Riflettori puntati dunque su Anterselva per una delle gare forse più spettacolari e appassionanti dell’intera rassegna a cinque cerchi, in cui saranno presenti anche due italiane.

Stiamo parlando ovviamente di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che proveranno a lasciare il segno nella prova con partenza in linea dovendo però fare i conti con una concorrenza stellare. In una virtuale griglia di partenza le favorite principali della vigilia sono infatti le francesi Lou Jeanmonnot, Julia Simon e Oceane Michelon, la norvegese Maren Kirkeeide e le sorelle Oeberg. Quella di domani sarà l’ultima gara ufficiale della carriera per Wierer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di sabato 21 febbraio alle Olimpiadi 2026. La mass start femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

14.15 Mass Start femminile 12,5 km – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.