A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: 50 km tc maschile, italiani in gara, streaming

L’ultimo atto riserva la sfida più dura, la maratona delle nevi. Il programma dello sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con la 50 km a tecnica classica. La Mass Start si correrà sul tracciato di Tesero in Val di Fiemme e prenderà il via domani alle 11:00.

A Pechino 2022, gara accorciata a 28,4 chilometri a causa delle avverse condizioni meteo (freddo intenso e vento forte) il russo Alexander Bolshunov aveva trionfato davanti al connazionale Ivan Yakimushkin e al norvegese Simon Hegsted Kruger. In quell’occasione Giandomenico Salvadori, diciottesimo, era stato il migliore degli italiani, mentre Paolo Ventura aveva chiuso in trentaduesima posizione.

Sembra impossibile non assegnare il ruolo di favorito assoluto a Johannes Klaebo. La leggenda norvegese sarà ulteriormente motivata dalla voglia di completare un’Olimpiade da dominatore assoluto e per farlo punta a vincere il sesto oro in altrettante gare.

Proveranno a sbarrargli la strada i connazionali Martin Nyenget ed Emil Iversen, il finlandese Iivo Niskanen, lo svedese William Poromaa e l’americano Gus Schumacher. In casa azzurra non è stata ancora ufficializzata la scelta dei quattro atleti che parteciperanno alla gara, ma pare molto probabile la presenza di Federico Pellegrino ed Elia Barp.

Rai 2 trasmetterà la gara in diretta dalle 11:30 e proporrà dalle 13:30, dopo il TG, le fasi finali. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 (dalle 11:00 alle 12:00), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

Ore 11:00 50 km Mass Start Classic – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 11:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alla fine)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport