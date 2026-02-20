A che ora lo sci alpinismo domani in tv, Olimpiadi 2026: staffetta mista, programma, streaming

La nuova disciplina olimpica chiude il suo programma con il secondo appuntamento in tre giorni. Bormio ospita la staffetta mista di sci alpinismo. L’Italia proverà a concludere nel migliore dei modi dopo il quinto posto ottenuto da Giulia Murada nella sprint individuale femminile. La gara inizierà alle ore 13:30.

Lo Stelvio Sky Centre ospita la prova mista che si disputa sulla distanza di quattro frazioni alternate tra l’uomo e la donna della coppia. Fondamentale la fase dei cambi che avviene in una zona di tocco: quando l’atleta tocca il compagno o la compagna, questi può partire immediatamente.

L’Italia, per l’occasione, ha convocato tre atleti: Michele Boscacci, Alba de Silvestro e Giulia Murada. Nella stagione di Coppa del Mondo il tandem Boscacci-de Silvestro ha conquistato uno splendido secondo posto nell’esordio stagionale sulle nevi statunitensi di Solitude e ha concluso in quinta posizione, ma a ridosso dei primi, la gara disputata sulle nevi spagnole di Boi Taull.

Come seguire gli eventi? Rai 2 trasmetterà in diretta la staffetta mista a partire dalle 13:45. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI ALPINISMO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

Ore 13:30 Team relay – Bormio (Italia) – Diretta tv Rai 2 (dalle 13:45)

PROGRAMMA SCI ALPINISMO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 13:45)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport