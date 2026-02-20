A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 21 febbraio, italiani in gara, streaming

Una giornata da vivere tutta d’un fiato. Domani, sabato 21 febbraio, si concluderà ufficialmente il programma di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non mancheranno certamente le emozioni allo Snow Park di Livigno, complice la gara di skicross maschile, contrassegnata dalla presenza di una folta schiera di azzurri, tra cui anche il super big Simone Deromedis.

Il “last day” si aprirà proprio con le qualificazioni dello skicross alle ore 10:00. Poi, a partire dalla 10:45, sarà il momento della finale valida per l’aerials a squadre. La fase decisiva della gara di Deromedis scatterà invece alle ore 12:00, mentre le ragazze dell’halfpipe femminile saranno le ultime atlete a scendere sul tracciato in questa rassegna a cinque cerchi. Lo spettacolo sarà assicurato.

La tredicesima giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

10.00 Skicross maschile, seeding round

10.45 Aerials a squadre miste, finale 1

11.45 Aerials a squadre miste, finale 2

12.00 Skicross maschile, ottavi di finale

12.35 Skicross maschile, quarti di finale

12.54 Skicross maschile, semifinali

13.10 Skicross maschile, small final

13.15 Skicross maschile, big final

19.30 Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.