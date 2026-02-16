Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 17 febbraio, tv, streaming

Giorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, martedì 17 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sette finali che assegneranno medaglie, ovvero lo slopestyle femminile di snowboard, l’inseguimento individuale maschile di combinata nordica, la staffetta maschile di biathlon, i team pursuit di speed skating, il big air maschile di sci freestyle ed il bob a 2 maschile.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nel team pursuit maschile di speed skating, nella staffetta maschile di biathlon e nel bob a 2 maschile, ma c’è grande attesa anche per lo short program di Lara Naki Gutmann nel pattinaggio artistico.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Martedì 17 febbraio

9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

9.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 1: Germania-Francia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 2: Svizzera-Italia

13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2 (Italia 1, Italia 2)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA, Corea del Sud-Svizzera

14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2

14.30 BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile (Italia)

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali (Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina)

14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali (Canada-Stati Uniti e Giappone-Paesi Bassi)

15.24 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il 7° posto (Germania-Giappone)

15.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il 5° posto (Francia-Norvegia)

15.43 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il 7° posto (Cina-Kazakistan)

15.49 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il 5° posto (Germania-Belgio)

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per l’oro

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3: Cechia-Danimarca

16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo

16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile (Lara Naki Gutmann)

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche (Italia)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA, Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, finale (prima manche)

19.53 SCI FREESTYLE – Big air maschile, finale (seconda manche)

20.17 SCI FREESTYLE – Big air maschile, terza (prima manche)

21.05 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche (Italia)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 4: Svezia-Lettonia

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.