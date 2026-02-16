“Regina italiana delle Olimpiadi”, “entra nella leggenda”, “stunning comeback”: la stampa estera si scatena su Federica Brignone

Federica Brignone è stata celebrata a ogni latitudine per le imprese confezionate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la medaglia d’oro in gigante e in superG, ergendosi a donna dello sci alpino in questa edizione dei Giochi. La stampa estera ha speso splendide parole per la fuoriclasse valdostana, capace di imporsi nell’evento sportivo più importante del quadriennio dove il bruttissimo infortunio di dieci mesi fa.

STAMPA ESTERA SU FEDERICA BRIGNONE

L’EQUIPE (Francia): “Federica Brignone è la regina italiana di queste Olimpiadi. Dopo l’oro nel super-G giovedì scorso, la sciatrice 35enne ha conquistato domenica il suo secondo titolo olimpico nel gigante, meno di undici mesi dopo il grave infortunio alla gamba sinistra“.

MARCA (Spagna): “Federica Brignone entra nella leggenda con il suo secondo oro ai Giochi“.

NEW YORK TIMES (USA): “Federica Brignone vince lo slalom gigante e conquista la sua seconda medaglia d’oro olimpica in uno straordinario rientro. Federica Brignone è tornata alla grande. E ancora una volta, questa giornata è stata tutta sua. Il trionfo ha coronato un’Olimpiade davvero sorprendente per la veterana italiana, la cui carriera sembrava ormai giunta al termine solo pochi mesi fa. Ancora a novembre, non sapeva se sarebbe mai tornata sugli sci“.

BILD (Germania): “Doppia campionessa olimpica dieci mesi dopo la terribile caduta (Horror-Sturz in lingua originale, rende meglio la durezza, n.d.r.). Due medaglie d’oro rendono perfetta la favola olimpica di Brignone“.

BBC (Gran Bretagna): “Medaglia d’argento condivisa mentre l’italiana Brignone vince un incredibile oro in gigante, la sua prima gara dopo il recupero da un grave infortunio (non menzionando il superG, n.d.r.)“.