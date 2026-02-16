Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (17 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, martedì 17 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli dello slopestyle femminile di snowboard, dell’inseguimento individuale maschile di combinata nordica, della staffetta maschile di biathlon, dei team pursuit di speed skating, del big air maschile di sci freestyle e del bob a 2 maschile.

Oltre alle finali in programma, proseguiranno i round robin di curling, maschile e femminile, si terranno i play-off del torneo di hockey su ghiaccio maschile, si disputeranno le qualificazioni degli aerials, maschili e femminili, ed andrà in scena lo short program femminile di pattinaggio artistico.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Martedì 17 febbraio

9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

9.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 1: Germania-Francia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 2: Svizzera-Italia

13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km

13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA, Corea del Sud-Svizzera

14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2

14.30 BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali (Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina)

14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali (Canada-Stati Uniti e Giappone-Paesi Bassi)

15.24 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il 7° posto (Germania-Giappone)

15.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il 5° posto (Francia-Norvegia)

15.43 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il 7° posto (Cina-Kazakistan)

15.49 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il 5° posto (Germania-Belgio)

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per l’oro

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3: Cechia-Danimarca

16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo

16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA, Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (prima manche)

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (seconda manche)

20.17 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, terza (prima manche)

21.05 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 4: Svezia-Lettonia

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.