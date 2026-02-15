Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 16 febbraio, tv, streaming
Giorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, lunedì 16 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno medaglie, ovvero i 1000 metri femminili di short track, lo slalom maschile di sci alpino, il big air femminile di sci freestyle, il super team maschile di salto con gli sci, le coppie d’artistico di pattinaggio ed il monobob femminile.
Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello sci alpino, con Alex Vinatzer impegnato nello slalom maschile, nello short track, con Arianna Fontana al via dei 1000 metri femminili, e nello sci freestyle, con Flora Tabanelli in gara nel big air.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI
Lunedì 16 febbraio
9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 7-8-9 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche (Italia)
10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche (Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala)
11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale (Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti)
11.17 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali)
11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche (Italia)
11.57 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali
12.06 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali (Italia)
12.41 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B
12.47 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A
13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 1: Stati Uniti-Svezia
18.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, trial round
19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (prima manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno
19.53 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (seconda manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, free program (Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini)
20.17 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (terza manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale
21.06 BOB – Monobob femminile, quarta manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 2: Canada-Svizzera
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.