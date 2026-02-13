LIETO COLPO DI SCENA! Rebecca Passler sarà alle Olimpiadi! Prevale il “fumus boni iuris”

Dopo giorni difficilissimi per Rebecca Passler si riaprono le porte dell’attività agonistica. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha infatti accolto il ricorso presentato dall’azzurra contro la sospensione provvisoria scattata in seguito alla positività al Letrozolo riscontrata in un controllo del 26 gennaio. I giudici hanno riconosciuto il fumus boni iuris, ravvisando quindi l’apparente fondatezza dell’ipotesi di un’assunzione involontaria o di una contaminazione inconsapevole della sostanza.

Una decisione che cambia lo scenario in vista dei prossimi impegni internazionali e, soprattutto, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler potrà infatti prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi e tornerà ad aggregarsi al gruppo azzurro già da lunedì 16 febbraio, mettendosi immediatamente a disposizione dello staff tecnico e delle compagne per la preparazione alle gare.

La disponibilità dell’atleta è totale: l’altoatesina ha confermato la volontà di concentrarsi esclusivamente sul lavoro in pista e al poligono, pronta a riprendere il percorso interrotto. “Sono stati giorni molto difficili, ma ho sempre avuto fiducia nella mia buona fede“, ha spiegato. “Ora posso finalmente tornare a dedicarmi al cento per cento al biathlon“.

Soddisfazione anche in casa federale. Il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, ha espresso apprezzamento per l’esito del ricorso, sottolineando come il ritorno di Passler rappresenti un valore aggiunto per la squadra in vista degli appuntamenti più importanti della stagione.

A questo punto, decideranno i tecnici se sfruttare la presenza dell’altoatesina o meno. Non sono tante le gare rimaste a cui l’altoatesina potrà prendere parte. Visti i termini, Passler potrebbe competere il 18 febbraio (ore 14:45) con la staffetta femminile e il 21 nella Mass Start. Saranno da fare tutte le valutazioni del caso.