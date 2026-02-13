Seguici su
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (14 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Pubblicato

48 minuti fa

il

Domani, sabato 14 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta femminile di sci di fondo, delle dual moguls femminili di sci freestyle, del gigante maschile di sci alpino, della sprint femminile di biathlon, dei 500 maschili di speed skating, dell’individuale femminile di skeleton, del trampolino grande maschile di salto con gli sci e dei 1500 metri maschili di short track.

Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si concluderanno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile e le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Sabato 14 febbraio

9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6 

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche 

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale 

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale 

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale 

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali 

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo 

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro 

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia 

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6 

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche 

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA 

14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile 

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada-Germania

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili 

17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche 

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno 

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA 

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche) 

19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche 

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale 

20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche) 

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale 

21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche) 

21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia-Svizzera

21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali 

22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali 

22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B 

22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A 

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

