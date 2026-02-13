Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (14 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, sabato 14 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta femminile di sci di fondo, delle dual moguls femminili di sci freestyle, del gigante maschile di sci alpino, della sprint femminile di biathlon, dei 500 maschili di speed skating, dell’individuale femminile di skeleton, del trampolino grande maschile di salto con gli sci e dei 1500 metri maschili di short track.
Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si concluderanno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile e le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Sabato 14 febbraio
9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6
10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale
11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale
11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale
11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali
11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo
11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia
12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6
13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA
14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile
16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada-Germania
17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili
17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round
18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche)
19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale
20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale
21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche)
21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia-Svizzera
21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali
22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali
22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B
22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
