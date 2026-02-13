Milano Cortina 2026OlimpiadiSkeletonSlitteSport in tvSport Invernali
A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, streaming, italiani in gara
Nuova giornata di skeleton sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Dopo le medaglie olimpiche che verranno assegnate oggi al maschile, domani sarà la volta delle donne disputare le due run decisive per il podio.
Ricordiamo che in gara (inizierà oggi con le prime due discese) ci sono due italiane che proveranno a giocarsi piazzamenti importanti: si tratta di Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli, entrambe a caccia almeno di una top-10.
Le favorite per il successo sono altre: dalla tedesca Jacqueline Pfeifer, passando per l’austriaca Janine Flock, fino ad arrivare alla belga Kim Meylemans.
Come seguire la gara in tv? Le due manche conclusive della gara femminile valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 1, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA LO SKELETON DOMANI ALLE OLIMPIADI
Sabato 14 febbraio
Ore 18.00 Terza manche gara femminile – Diretta tv su Rai2
Ore 19.35 Quarta manche gara femminile – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SKELETON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2
Diretta streaming: Raiplay, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati
Diretta testuale: OA Sport
QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?
Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli