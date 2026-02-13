A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, italiani in gara, streaming

Un solo obiettivo: ritornare in carreggiata, nel più breve tempo possibile. Domani, sabato 14 febbraio, tornerà sul ghiaccio la Nazionale italiana di curling femminile guidata da Stefania Constantini per affrontare il terzo ed il quarto match valido per il Round Robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Due partite, due impegni non semplici. Alle 9:05 infatti le azzurre si presenteranno al cospetto della Cina, mentre in contemporanea si svolgeranno Gran Bretagna-Canada e Svizzera Giappone. Poi alle 14.05 è prevista un segmento maschile, dove si fronteggeranno Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada e Germania-USA.

In serata l’Italia femminile lancerà il guanto di sfida la Svezia in segno di un vìs-a-vìs complicatissimo contro una delle corazzate più forti del torneo. Sulle altre piste si giocheranno in contemporanea Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera e Giappone-USA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda sabato 14 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026

Sabato 14 febbraio

09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina Svizzera-Canada, Germania-USA

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (Italia-Cina, Italia-Svezia), in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play (Italia-Cina, Italia-Svezia), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.