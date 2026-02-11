Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 12 febbraio, tv, streaming

Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, giovedì 12 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno medaglie, ovvero il superG femminile di sci alpino, la 10 km tl femminile di sci di fondo, le moguls maschili di sci freestyle, il cross maschile e l’halfpipe femminile di snowboard, i 5000 femminili di speed skating, la staffetta a squadre di slittino, ed i 500 femminili ed i 1000 maschili di short track.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello speed skating, con Francesca Lollobrigida impegnata nei 5000, nel superG femminile di sci alpino, con Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano, ma c’è grande attesa anche per lo short track, con Arianna Fontana e Chiara Betti nei 500 femminili e Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini nei 1000 maschili.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.05-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI



Giovedì 12 febbraio

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)

10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)

11.08 SKELETON – Gara maschile, seconda manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile (Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia

12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2 (Italia)

12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile (Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella)

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale

14.30 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro

15.30 BOB – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre (Italia)

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminili, quarti di finale (Arianna Fontana, Chiara Betti)

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche)

20.28 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, quarti di finale (Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini)

21.00 SHORT TRACK – 500 metri femminili, semifinali

21.07 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, semifinali

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca

21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale B

21.36 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale A

21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale B

21.48 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale A

