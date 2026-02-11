Curling femminile, il calendario delle partite dell’Italia alle Olimpiadi: tutti gli orari e le avversarie

L’Italia cercherà di essere protagonista nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che incomincerà giovedì 12 febbraio. Le azzurre scenderanno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 09.05 per fronteggiare la formidabile Svizzera, la corazzata di Silvana Tirinzoni che ha vinto Mondiali ed Europei in serie nelle ultime stagioni e che si presenterà all’appuntamento con il chiaro obiettivo di conquistare il titolo.

La nostra Nazionale ha deluso nell’ultima rassegna continentale e ci sono state delle polemiche per l’esclusione di Angela Romei, ma ora bisognerà resettare tutto e cercare di farsi strada di fronte al proprio pubblico, provando a lottare per un difficile accesso alle semifinali. La skip Stefania Constantini (bronzo nel doppio misto) e le compagne si giocheranno molto in tre sfide da vincere a tutti i costi contro la Corea del Sud (giovedì 12 febbraio, ore 19.05), la Cina (sabato 14 febbraio, ore 09.05) e la Danimarca (domenica 15 febbraio, ore 14.05), intervallate dall’impegnativo incrocio con la quotata Svezia (sabato alle ore 19.05).

A quel punto mancheranno quattro partite e sapremo di più sulle reali ambizioni delle padrone di casa: durissimi testa a testa con Canada (mercoledì 18 febbraio, ore 19.05) e Gran Bretagna (giovedì 19 febbraio, ore 14.05), preceduti dagli incroci con Giappone (martedì 17 febbraio, ore 14.05) e USA (lunedì 16 febbraio, ore 19.05). Le semifinali sono in programma nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, sabato si giocherà il match che metterà il palio il bronzo, domenica andrà in scena la finale per l’oro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle partite dell’Italia nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Giovedì 12 febbraio

Ore 09.05 Italia vs Svizzera

Ore 19.05 Italia vs Corea del Sud

Sabato 14 febbraio

Ore 09.05 Italia vs Cina

Ore 19.05 Italia vs Svezia

Domenica 15 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Danimarca

Lunedì 16 febbraio

Ore 19.05 Italia vs USA

Martedì 17 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Giappone

Mercoledì 18 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Canada

Giovedì 19 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Gran Bretagna

Venerdì 20 febbraio

Ore 14.05 Eventuali semifinali

Sabato 21 febbraio

Ore 14.05 Eventuale finale per il bronzo

Domenica 22 febbraio

Ore 11.05 Eventuale finale per l’oro

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o Rai SportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.