Tobias Kastlunger sul podio nel gigante di Coppa Europa a Norefjell. Successo di Janutin
Inizia all’insegna dei colori azzurri la settimana di Coppa Europa di sci alpino maschile. Tobias Kastlunger, grazie ad una bella rimonta nella seconda discesa, conquista il terzo posto nello slalom gigante disputato sulle nevi di Norefjell in Norvegia e vinto dallo svizzero Fadri Janutin.
L’elvetico, già autore del miglior tempo a metà gara, conclude la sua performance con 2:32.09 ed incrementa ulteriormente il suo vantaggio precedendo il connazionale Sandro Zurbruegg, secondo a +0.61 dopo aver rimontato otto posizioni nella seconda prova.
Tobias Kastlunger, settimo al termine della prima run, chiude la gara in 2:32.84, staccato di +0.75 dal vincitore ed è il migliore degli azzurri con uno splendido terzo posto. Si accomoda in quarta posizione il francese Guerlain Faivre che termina la sua prova in 2:33.01, mentre completa la Top5 il norvegese Hans Grahl-Madsen, quinto in 2:33.06 dopo aver chiuso al secondo posto a metà gara.
Hannes Zingerle, ventesimo a metà gara, taglia il traguardo in 2:33.68, rimonta nove posizioni e conclude undicesimo. Stefano Pizzato, arriva alle spalle del compagno per diciassette centesimi e termina la propria gara in tredicesima posizione.
Simon Maurberger, quindicesimo al termine della prima discesa, chiude la sua prova in 2:33.89 ed è quattordicesimo. Simon Talacci, quarto a metà gara a soli diciotto centesimi dal primo, dilapida il vantaggio acquisito, taglia il traguardo in 2:33.91 e deve accontentarsi del quindicesimo posto. Davide Leonardo Seppi, ventiduesimo al termine della prima discesa, conclude la sua prova con 2:34.42 e conferma la posizione acquisita a metà gara.