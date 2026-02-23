Sci alpino, le convocate dell’Italia per Soldeu: Federica Brignone risponde presente

Ci sono i crismi dell’ufficialità: Federica Brignone sarà al via della prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulle nevi di Soldeu, in Andorra. La fuoriclasse valdostana, reduce dai trionfi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina in superG e gigante, ha scelto di rimettersi in gioco nella prima tappa post Giochi con un obiettivo chiaro: accumulare punti pesanti per centrare la qualificazione alle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer.

Il programma andorrano prevede una discesa e due super-G (27 febbraio ci sarà la discesa, 28 febbraio e 1° marzo due superG, uno dei quali recupera quello cancellato a Zauchensee). Brignone, dopo i controlli effettuati al J|Medical di Torino, ha avuto riscontri positivi ed è consapevole che un weekend solido può avvicinarla al traguardo delle finali e permetterle di chiudere al meglio un’annata particolare come questa.

Insieme a lei, la squadra azzurra si presenta a Soldeu con un contingente competitivo e profondo. Tra le convocate figurano Sofia Goggia, leader del gruppo velocità, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.

Con l’infortunio di Lindsey Vonn, si riaprono i giochi nelle due classifiche di specialità quando mancano quattro gare per disciplina al termine. In discesa, infatti, l’americana conduce con 400 punti davanti alle tedesche Emma Aicher con 256 e Kira Weidel-Winkelmann con 232, mentre Pirovano è quarta con 207, Nicol Delago e Goggia quinte con 180. In supergigante Sofia indossa il pettorale di leader con 280 punti davanti alla neozelandese Alice Robinson con 220 e a Vonn con 190. L’unica vittoria tricolore a Soldeu, neanche a dirlo, porta la firma di Brignone nel superG disputato nella stagione 2015/16.