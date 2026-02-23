Sci alpino, riparte la Coppa del Mondo! Sofia Goggia in lotta per il trofeo di superG! Tanti in bilico per le Finali

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state fenomenali per l’Italia e anche lo sci alpino ha garantito notevolmente al bottino della spedizione azzurra. Adesso, però, è già tempo di pensare alla Coppa del Mondo, che tornerà già in questo fine settimana con un doppio appuntamento per la velocità, con le donne che saranno impegnare a Soldeu in Andorra e con gli uomini, invece, protagonisti in Germania a Garmisch.

In quest’ultimo mese di gare l’obiettivo per molti azzurri è quello di partecipare alle finali che si terranno a Lillehammer in Norvegia dal 19 al 25 marzo. Tra tutti, però, solo Sofia Goggia è veramente in corsa per vincere una sfera di cristallo. Infatti la bergamasca è attualmente al comando della classifica di superG e ha chiaramente l’obiettivo di conquistare la sua prima coppa di specialità della carriera, dopo le quattro che ha già in bacheca in discesa libera.

Mancano quattro gare alla fine della stagione e la situazione in classifica di Coppa del Mondo vede Goggia al comando con 280 punti e dietro di lei ci sono la neozelandese Alice Robinson con 220 punti e l’americana Lindsey Vonn con 190, ma quest’ultima ha messo fine alla sua carriera dopo il terribile infortunio patito nella discesa olimpica a Cortina. Quarta posizione per la francese Romane Miradoli (181), che ha vinto l’argento a Cortina proprio in superG; poi dietro alla transalpina ci sono la svizzera Malorie Blanc (130), la tedesca Emma Aicher (124) e l’austriaca Cornelia Huetter (123).

Alle finali di Coppa del Mondo accedono le prime venticinque di ogni classifica. Al momento in superG oltre a Goggia sono sicure di esserci anche Elena Curtoni e Roberta Melesi, ma anche Laura Pirovano è vicinissima alla quasi certezza matematica. Proprio la trentina sogna anche di chiudere sul podio nella classifica di discesa, dove attualmente occupa la quarta posizione davanti alle compagne Nicol Delago e Goggia. In bilico la partecipazione di Curtoni e Nadia Delago, che sono attualmente ventitreesima e ventiquattresima.

Ovviamente c’è il capitolo Federica Brignone, perchè c’è da capire come si comporterà la valdostana dopo le strepitose Olimpiadi di Milano Cortina con il doppio oro in superG e gigante. Federica ha partecipato solo a pochissime gare in questa stagione e non è ancora certo che deciderà di correre anche in questo mese di marzo. Se dovesse farlo ovviamente le basterebbe davvero poco per mettere al sicuro la partecipazione alle finali sia nella velocità sia in gigante, dove attualmente l’unica vera sicura è Lara Della Mea, mentre Asja Zenere non dovrà sbagliare nulla nell’ultimo gigante di Are. In slalom, invece, sempre Della Mea al sicuro, mentre Martina Peterlini è attualmente ventitreesima e dovrà lottare fino alla fine.

Passando al maschile, la situazione è decisamente più sicura e tranquilla nella velocità. Sia in discesa sia in superG sono davvero tanti gli azzurri che potranno essere protagonisti a Lillehammer. Giovanni Franzoni e Dominik Paris, reduci dall’argento e dal bronzo olimpico in discesa, ci saranno sicuramente in entrambe le specialità e lo stesso vale anche per Mattia Casse. Una doppia partecipazione alle finali se la sta giocando anche Christof Innerhofer, anche se in discesa la sua posizione è ancora in bilico.

Florian Schieder sarà sicuramente della partita in discesa e a Lillehammer spera anche di esserci Benjamin Jacques Alliod, che dopo il gran risultato ottenuto a Crans Montana può davvero mettere le Finali come traguardo da raggiungere. In superG ci proverà ad essere anche Guglielmo Bosca, che vorrà riscattare la mancata convocazione olimpica.

Passando alle discipline tecniche, sicuramente in gigante e slalom ci sarà Alex Vinatzer. Attualmente l’altoatesino è l’unico azzurro qualificato tra le porte larghe e servirà quasi un miracolo a Giovanni Borsotti, Luca de Aliprandini e Filippo Della Vite provare a rientrare in corsa per le finali, visto che manca solo una gara a Kranjska Gora. Tra i rapid gates, invece, oltre a Vinatzer, sarà presente anche Tommaso Sala, anche se quest’ultimo non può permettersi passi falsi nella gara slovena.