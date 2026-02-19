Formula 1Sport in tv
Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 19 febbraio, tv, programma, streaming
Oggi, giovedì 19 febbraio, seconda giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Prosegue il lavoro in queste prove pre-season e i team dovranno essere abili a sfruttare il tempo a disposizione. Lo schedule sarà sempre lo stesso: dalle 08:00 alle 12:00 italiane per la sessione diurna; dalle 13:00 alle 17:00 per la sessione serale, in modo da consentire la pausa pranzo a tutti.
Davvero difficile determinare con certezza i valori, ma di sicuro si può ipotizzare che in Mercedes abbiano fatto un gran lavoro. La facilità con cui Kimi Antonelli e il britannico George Russell abbiano ottenuto tempi con la propria monoposto sta a certificare la bontà del progetto della scuderia di Brackley. Non è un caso che Russell ieri sia stato il migliore in termini di prestazione pura.
Ferrari, dal canto suo, prosegue nel proprio programma di lavoro. SF-26 che sembra nata bene, ma su cui bisogna ancora lavorare per trovare quel bilanciamento necessario per essere veloce e consistente. Sarà questo l’obiettivo del day-2 e vedremo se il comportamento della vettura migliorerà rispetto a quanto fatto vedere nel corso delle prove precedenti.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata della seconda finestra di test ufficiali pre-stagionali 2026 della Formula Uno in Bahrain. La tre giorni di collaudi a Sakhir verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.
TEST F1 SAKHIR 2026 OGGI
Giovedì 19 febbraio
8.00-12.00 sessione diurna prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1
13.00-17.00 sessione serale prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1
PROGRAMMA TEST F1 2026 BAHRAIN: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport F1 (207)
Diretta streaming: Sky Go e NOW
Diretta Live testuale: OA Sport.