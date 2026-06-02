F1, i precedenti della Ferrari a Montecarlo. Nel Principato, le Rosse seguono fasi precise!

La settantaduesima edizione del Gran Premio di Monaco di F1 avrà luogo nella giornata di domenica 7 giugno. L’anticipo del GP del Canada ha fatto sì che la gara monegasca slittasse di un paio di settimane. Non è tuttavia una novità assoluta vedere l’appuntamento del Principato nel sesto mese dell’anno. Era già capitato in passato, l’ultima volta nel 2003.

Curiosa la situazione della Ferrari. Complessivamente, il rapporto con Montecarlo non è un granché. Il Cavallino Rampante ha raccolto poco, in relazione al numero di Gran Premi tenuti nella storia. Tuttavia, negli ultimi anni, il circuito della Città-Stato è diventato una sorta di roccaforte, nella quale ottenere risultati di rilievo.

Se si guarda a tutti i precedenti, la Rossa ha conseguito 10 vittorie con sette piloti differenti. Il dato interessante è rappresentato dal fatto che gran parte delle affermazioni siano concentrate in due precisi periodi temporali (quattro fra il 1975 e il 1981, altre tre dal 1997 al 2001). Chissà che quanto accaduto nel 2024 non possa rappresentare l’inizio di una terza fase di vacche grasse…

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI MONACO (71 EDIZIONI)

10 VITTORIE

3 Michael Schumacher (1997, 1999, 2001)

2 Niki Lauda (1975, 1976)

1 Maurice Trintignant (1955)

1 Jody Scheckter (1979)

1 Gilles Villeneuve (1981)

1 Sebastian Vettel (2017)

1 Charles Leclerc (2024)

13 POLE POSITION

3 Niki Lauda (1974, 1975, 1976)

3 Charles Leclerc (2021, 2022, 2024)

2 Michael Schumacher (1996, 2000)

1 Juan Manuel Fangio (1956)

1 Carlos Reutemann (1978)

1 Jody Scheckter (1979)

1 Felipe Massa (2008)

1 Kimi Räikkönen (2017)

17 GIRI VELOCI

5 Michael Schumacher (1997, 1998, 2004, 2005, 2006)

2 Kimi Räikkönen (2008, 2014)

1 Juan Manuel Fangio (1956)

1 Mike Hawthorn (1958)

1 John Surtees (1963)

1 Lorenzo Bandini (1966)

1 Clay Regazzoni (1976)

1 Michele Alboreto (1985)

1 Alain Prost (1991)

1 Jean Alesi (1995)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Felipe Massa (2009)

58 PODI

1950 Alberto Ascari (2°)

1955 Maurice Trintignant (1°)

1956 Juan Manuel Fangio/Peter Collins (2i) *

1958 Luigi Musso (2°), Peter Collins (3°)

1959 Tony Brooks (2°)

1960 Phil Hill (3°)

1961 Richie Ginther (2°), Phil Hill (3°)

1962 Phil Hill (2°), Lorenzo Bandini (3°)

1965 Lorenzo Bandini (2°)

1966 Lorenzo Bandini (2°)

1967 Chris Amon (3°)

1971 Jacky Ickx (3°)

1972 Jacky Ickx (2°)

1975 Niki Lauda (1°)

1976 Niki Lauda (1°)

1977 Niki Lauda (2°), Carlos Reutemann (3°)

1979 Jody Scheckter (1°)

1981 Gilles Villeneuve (1°)

1982 Didier Pironi (2°)

1984 René Arnoux (3°)

1985 Michele Alboreto (2°)

1987 Michele Alboreto (3°)

1988 Gerhard Berger (2°), Michele Alboreto (3°)

1991 Jean Alesi (3°)

1993 Jean Alesi (3°)

1994 Gerhard Berger (3°)

1995 Gerhard Berger (3°)

1997 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (3°)

1998 Eddie Irvine (3°)

1999 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (2°)

2000 Rubens Barrichello (2°)

2001 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2002 Michael Schumacher (2°)

2003 Michael Schumacher (3°)

2004 Rubens Barrichello (3°)

2007 Felipe Massa (3°)

2008 Felipe Massa (3°)

2009 Kimi Räikkönen (3°)

2011 Fernando Alonso (2°)

2012 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (2°)

2017 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (2°)

2018 Sebastian Vettel (2°)

2019 Sebastian Vettel (2°)

2021 Carlos Sainz jr. (2°)

2022 Carlos Sainz jr. (2°)

2024 Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz jr. (3°)

2025 Charles Leclerc (2°)

* Guida condivisa

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A MONTECARLO

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – Ritirato

2021 (FERRARI) – Non partito {Pole}

2022 (FERRARI) – 4° {Pole}

2023 (FERRARI) – 6°

2024 (FERRARI) – 1° {Pole}

2025 (FERRARI) – 2°

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 2°

2008 (MC LAREN) – 1°

2009 (MC LAREN) – 12°

2010 (MC LAREN) – 5°

2011 (MC LAREN) – 6°

2012 (MC LAREN) – 5°

2013 (MERCEDES) – 4°

2014 (MERCEDES) – 2°

2015 (MERCEDES) – 3° {Pole}

2016 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2017 (MERCEDES) – 7°

2018 (MERCEDES) – 3°

2019 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2021 (MERCEDES) – 7°

2022 (MERCEDES) – 8°

2023 (MERCEDES) – 4° {Gpv}

2024 (MERCEDES) – 7° {Gpv}

2025 (FERRARI) – 5°