George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica

George Russell ha chiuso in vetta il Day-1 della seconda serie di test di Sakhir riservati alla Formula Uno. Sul tracciato dove si disputerà il Gran Premio del Bahrain sono andate in archivio 8 ore di lavoro di grande importanza. Le scuderie hanno girato molto e, anche in questo caso, si sono visti i primi segni di cedimento a livello di affidabilità, specialmente in casa Red Bull con lo stop della RB22 di Isack Hadjar nel corso della mattinata. Buone conferme per Mercedes e McLaren, mentre la Ferrari dà la sensazione di proseguire nel proprio lavoro preferendo lasciare la luce dei riflettori agli altri. Per il team di Maranello, nel complesso, 114 tornate completate, contro le 145 della Mercedes e le 124 della McLaren.

Il miglior tempo di giornata, come detto, è stato fissato da George Russell (Mercedes) che, a poco più di mezzora dalla conclusione, ha fatto fermare i cronometri sull’1:33.459 con le gomme medie C3. Alle sue spalle, a soli 10 millesimi, Oscar Piastri (McLaren) autore di 70 giri a lato di un lavoro che ha dato ottime conferme al team di Woking. Terzo tempo per Charles Leclerc in 1:33.739 a 280 millesimi dalla vetta. Per il monegasco un totale di 70 giri, con la seconda parte della mattinata dedicata ad una simulazione di gara. Quarta posizione per il campione del mondo Lando Norris (McLaren) che ha fatto segnare un 1:34.052 a 313 millesimi dalla vetta, quindi quinta per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in 1:34.158 a 419 dopo 69 giri all’attivo.

Sesta posizione per Isack Hadjar (Red Bull) in 1:34.260 a 801 millesimi dopo un pomeriggio proficuo che ha, almeno in parte, cancellato le difficoltà della prima parte di turno. Alle sue spalle Lewis Hamilton (Ferrari) in 1:34.299 a 840 millesimi con un pomeriggio nel quale è stato molto impegnato a livello di aerodinamica con la sua SF-26 spesso ricoperta di vernice.

Ottavo crono per Carlos Sainz (Williams) in 1:35.113 a 1.654 millesimi, quindi nono l’argentino Franco Colapinto (Alpine) a 1.795, mentre completa la top10 il brasiliano Gabriel Bortoleto (Audi) a 1.804. Proseguono invece le difficoltà di Aston Martin e Cadillac. La “verdona” ha macinato pochissimi giri sia con Lance Stroll, quindicesimo a 2.439, e Fernando Alonso, 17° a 3.077, per un totale di 54 giri. Per la scuderia statunitense, invece, ventesimo tempo per Valtteri Bottas a 3.339 e ventunesimo ed ultimo per Sergio Perez a 4.732. Per Cadillac 59 giri complessivi.