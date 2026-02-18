Nell’intervista di Beatrice Frangione con Raffaello Caruso di Rossomotori.it analizziamo tutto quello che è emerso dalle giornate di test in Bahrain, primo vero banco di prova della nuova era tecnica della Formula 1. Dal malcontento di alcuni piloti sulla guidabilità delle nuove monoposto — giudicate da qualcuno troppo facili ma anche troppo lente — fino alle difficoltà inattese di diversi team nel completare procedure di omologazione che negli anni passati non avevano mai rappresentato un ostacolo. Il quadro che emerge dal paddock del Bahrain International Circuit è tutt’altro che rassicurante: tra dubbi tecnici, adattamento alle nuove regole e strategie ancora in fase embrionale, la sensazione diffusa è che nessuno sia davvero pronto ad affrontare un campionato che promette di essere una vera rivoluzione. 👉 Analisi tecnica, retroscena e scenari in vista della nuova stagione stagione