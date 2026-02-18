CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Svizzera imbattibile nel curling alle Olimpiadi: ci riuscirà l’Italia? Mouat spera
La Svizzera prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, travolgendo la Norvegia con un perentorio 10-4 e garantendosi matematicamente il primo posto in classifica generale con otto vittorie all’attivo. Yannick Schwaller e compagni hanno fatto la differenza con due punti in apertura, hanno poi creato il break a cavallo dell’intervallo (6-3) e hanno chiuso i conti con i quattro punti messi a segno nell’ottavo parziale.
Gli elvetici saranno motivati a chiudere il round robin in maniera immacolata, domani (giovedì 19 febbraio, ore 09.05) affronteranno l’Italia, oggi travolta dal Canada con uno schiacciante 8-3: gli azzurri sono nei fatti obbligati a vincere per qualificarsi alle semifinali. Il quartetto guidato da Joel Retornaz riuscirà a prevalere sugli invitti? Servirà la grande impresa contro i vice campioni del mondo, che sembrano essere in una condizione di forma davvero straripante.
La Gran Bretagna ha dominato lo scontro diretto con gli USA per 9-2: tre mani consecutive rubate in avvio (un punto in apertura, un altro nella seconda frazione e addirittura quattro nel terzo), poi altre tre marcature nel sesto parziale e partita chiusa con grande anticipo. Bruce Mouat e compagni hanno incamerato la quinta vittoria e devono aspettare i risultati di Italia-Svizzera e Norvegia-Canada per capire quale sarà il loro destino. La Cechia ha regolato al Cina per 10-5 in un match ininfluente per i piani alti.
RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI
Canada vs Italia 8-3
Cechia vs Cina 10-5
Svizzera vs Norvegia 10-4
Gran Bretagna vs USA 9-2
CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI
1. Svizzera 8 vittorie (8 partite disputate), qualificata alle semifinali
2. Canada 7 vittorie (8 partite disputate), qualificata alle semifinali
3. Gran Bretagna 5 vittorie (9 partite disputate)
4. Italia 4 vittorie (8 partite disputate)
4. Norvegia 4 vittorie (8 partite disputate)
6. USA 4 vittorie (9 partite disputate)
7. Germania 3 vittorie (8 partite disputate)
8. Cina 2 vittorie (8 partite disputate)
8. Cechia 2 vittorie (8 partite disputate)
8. Svezia 2 vittorie (8 partite disputate)