Italia travolta dal Canada: situazione disperata alle Olimpiadi, bisogna sconfiggere un’imbattuta per le semifinali…

L’Italia ha sognato di mettere seriamente in difficoltà i maestri canadesi nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che dopo i primi tre end conduceva per 3-0: mano nulla nel primo parziale, hammer conservato con una stone a segno nel secondo end, poi martello strappato da due punti nella terza frazione e vantaggio importante a un terzo dell’incontro disputato sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti.

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman hanno poi iniziato a patire il gioco spumeggiante del quartetto capace di salire sul podio dei Mondiali nelle ultime quattro edizioni consecutive. Brad Jacobs e compagni si sono riportati sotto mettendo a segno due punti nel quarto end, poi in quello successivo i padroni di casa hanno sbagliato una bocciata utile per fare la mano nulla e hanno perso il martello.

Punteggio in parità all’intervallo (3-3), poi al ritorno sul ghiaccio non c’è stata più partita: quattro stone canadesi a punto prima dell’ultimo tiro di Retornaz nel sesto end, la pietra italiana non va oltre la guardia avversaria, i nordamericani strappano una mano da quattro punti e volano sul 7-3. Nei fatti la partita finisce in quel momento, si continua per un altro parziale, altra rubata del quartetto guidato da Jacobs e il Canada chiude i conti per 8-3 con tre end di anticipo.

L’Italia scivola al quarto posto in classifica con bilancio pari (quattro vittorie e quattro sconfitte) alla pari con la Norvegia, mentre gli USA hanno perso per 9-2 con la Gran Bretagna e hanno chiuso il proprio round robin con un saldo di 4-5. Svizzera (8-0) e Canada (7-1) sono già qualificate alla semifinale, gli scozzesi si sono portati sul 5-4. Gli azzurri si giocano il tutto per tutto nella partita contro la Svizzera in programma giovedì 19 febbraio (ore 09.05).

Cosa deve fare la nostra Nazionale per qualificarsi alle semifinali? Battere i rossocrociati (che per il momento non hanno mai perso, sono già sicuri del primo posto in classifica generale): non c’è altra strada. Con una sconfitta e la concomitante affermazione della Norvegia contro il Canada si sarebbe sicuramente eliminati, dunque bisognerebbe sperare in un ko degli scandinavi: si arriverebbe a pari merito con i rossoblù e gli USA (ammesso che la Germania perda con la Cina), gli scontri diretti sarebbero pari e si andrebbe a vedere il DSC, dove però gli azzurri sono alle spalle degli americani e davanti ai norvegesi (solo la migliore andrebbe in semifinale); se la Norvegia dovesse perdere e i tedeschi dovessero battere la Cina, allora ci sarebbe un arrivo alla pari tra quattro squadre e gli azzurri sarebbero fuori in virtù degli scontri diretti.