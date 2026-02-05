Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (6 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, venerdì 6 febbraio, proseguiranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: continueranno il round robin del doppio misto di curling ed il torneo di hockey su ghiaccio femminile. Si terranno anche ulteriori allenamenti ufficiali di salto con gli sci e prove cronometrate di sci alpino e slittino, infine inizierà il programma del pattinaggio artistico.

Alle 9.00 si parte con il secondo allenamento ufficiale dal trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, mentre dalle 9.55 inizierà la gara a squadre di pattinaggio artistico. Alle 10.00, invece, nuove prove cronometrate per il singolo maschile dello slittino, ed alle 10.05 la prima delle due sessioni di incontri del doppio misto di curling (l’altra è in programma alle 14.35).

Alle 11.30 si terranno in contemporanea le prove cronometrate delle discese, maschile a Bormio e femminile a Cortina, di sci alpino, mentre alle 12.10 si terrà il primo dei due incontri previsti di hockey su ghiaccio femminile, con il secondo previsto alle 14.40. Il programma sportivo si ferma qui, perché alle ore 20.00 si terrà la Cerimonia d’apertura, che darà ufficialmente il via ai Giochi.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile dalle 10.05 su Rai 2 HD (passaggio su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.00), e dalle 20.00 su Rai 1 (per la Cerimonia d’apertura), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (pattinaggio artistico, al termine Cechia-Svizzera di hockey), Eurosport2 (Svezia-Gran Bretagna di curling), DAZN, e dalle 10.05 su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Venerdì 6 febbraio

9.00 SALTO CON GLI SCI Trampolino piccolo femminile, secondo allenamento ufficiale

9.55 PATTINAGGIO ARTISTICO Gara a squadre, danza sul ghiaccio: rhythm dance

10.00 SLITTINO Singolo maschile, quinta prova cronometrata

A seguire SLITTINO Singolo maschile, sesta prova cronometrata

10.05 CURLING Doppio misto, sessione 5: Svezia-Gran Bretagna, Italia-Svizzera, Stati Uniti-Canada

11.30 SCI ALPINO Discesa femminile, seconda prova cronometrata

11.30 SCI ALPINO Discesa maschile, terza prova cronometrata

11.35 PATTINAGGIO ARTISTICO Gara a squadre, coppie d’artistico: programma corto

12.10 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo B, Francia-Giappone

13.35 PATTINAGGIO ARTISTICO Gara a squadre, individuale femminile: programma corto

14.35 CURLING Doppio misto, sessione 6: Cechia-Stati Uniti, Italia-Estonia, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia

14.40 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo A, Cechia-Svizzera

20.00 CERIMONIA D’APERTURA

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 10.05 su Rai 2 HD (passaggio su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.00), dalle 20.00 su Rai 1 (per la Cerimonia d’apertura).

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (pattinaggio artistico, a seguire Cechia-Svizzera di hockey), Eurosport2 (Svezia-Gran Bretagna di curling), DAZN, dalle 10.05 Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.