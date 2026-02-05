CurlingMilano Cortina 2026Sport in tvSport Invernali
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming
Un altro giorno di gare al Cortina Curling Olympic Stadium, teatro in questi giorni delle prove di curling ovviamente valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, venerdì 6 febbraio, nel day-3 dedicato al doppio misto assisteremo complessivamente a sette match, distribuiti in due fasce orarie.
Inutile dire che i fari saranno puntati su Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Gli azzurri saranno alle prese con due avversari particolarmente ostici. Alle ore 10:05 infatti dovranno battagliare con la compagine della Svizzera. Nelle altre piste si confronteranno inoltre Svezia-Gran Bretagna ed USA-Canada.
La sessione riprenderà dunque alle 14:35, orario in cui i detentori del titolo olimpico (ed iridato) lanceranno il guanto di sfida all’Estonia, squadra battuta in semifinale agli ultimi Mondiali. Avvincenti anche le altre partite previste in contemporanea, vedi USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud e Svezia Norvegia.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda venerdì 6 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+, Rai Play (in chiaro), Eurosport 1 disponibile anche su DAZN, Prime Video, Tim Vision previo abbonamento; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026
Venerdì 6 febbraio
10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada
14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 o RaiSport+HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport
Diretta streaming: Rai Play,; Eurosport 1 visibile anche sulle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video (previo abbonamento)
Diretta testuale: OA Sport.