Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 17 febbraio, tv, streaming, coppie di partenza

Oggi, martedì 17 febbraio, programma particolarmente inteso di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio velocità pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di scena saranno le semifinali e le finali del team-pursuit maschile e femminile, che definiranno il gioco delle medaglie.

L’Italia si presenta con grandi ambizioni a questo appuntamento, potendo contare su un terzetto collaudato che può aspirare al massimo possibile. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini sono stati autori di una grande prestazione nei quarti di finale, ottenendo il miglior tempo e dimostrando una grande amalgama tra loro.

Gli azzurri vorranno replicare quest’oggi per regalare a loro stessi e al Bel Paese qualcosa di incredibile. Ghiotto, Malfatti e Giovannini affronteranno nella loro semifinale l’Olanda, mentre nell’altra heat ci sarà la sfida tra Cina e USA. Protagoniste anche le ragazze con la prova dell’inseguimento a squadre, con l’Italia però non presente in questa particolare specialità.

Per le gare di martedì 17 febbraio dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, che potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; dalle 16.20 anche su Eurosport 1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

14.30 Semifinali team pursuit maschile: Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport

14.52 Semifinali team pursuit femminile: Canada-Stati Uniti e Giappone-Paesi Bassi – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport

15.24 Finali D e C team pursuit maschile: Francia-Norvegia e Germania-Giappone

15.43 Finali D e C team pursuit femminile: Germania-Belgio e Cina-Kazakistan

16.22 Finali B e A team pursuit maschile – Diretta tv su Rai2

16.41 Finali B e A team pursuit femminile – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; dalle 16.20 anche su Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

COPPIE DI PARTENZA

PRIMA SEMIFINALE TEAM PURSUIT MASCHILE

PAESI BASSI

W BERGSMA Jorrit

R BOSKER Marcel

Y HUIZINGA Chris

B van de BUNT Stijn

ITALIA

W GHIOTTO Davide

R GIOVANNINI Andrea

Y LORELLO Riccardo

B MALFATTI Michele

SECONDA SEMIFINALE TEAM PURSUIT MASCHILE

CINA

W LIU Hanbin

R NING Zhongyan

Y WU Yu

B LI Wenhao

USA

W CEPURAN Ethan

R DAWSON Casey

Y LEHMAN Emery

B McDERMOTT-MOSTOWY Conor

PRIMA SEMIFINALE TEAM PURSUIT FEMMINILE

USA

W BIRKELAND Giorgia

R BOWE Brittany

Y MANGANELLO Mia

B MYERS Greta

CANADA

W BLONDIN Ivanie

R MALTAIS Valerie

Y WEIDEMANN Isabelle

B LAMARCHE Beatrice

SECONDA SEMIFINALE TEAM PURSUIT FEMMINILE

PAESI BASSI

W BEUNE Joy

R KERKHOFF Bente

Y GROENEWOUD Marijke

B RIJPMA-de JONG Antoinette

GIAPPONE

W HORIKAWA Momoka

R SATO Ayano

Y TAKAGI Miho

B NOAKE Hana