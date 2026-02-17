Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport in tvSport Invernali
Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 17 febbraio, tv, streaming, coppie di partenza
Oggi, martedì 17 febbraio, programma particolarmente inteso di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio velocità pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di scena saranno le semifinali e le finali del team-pursuit maschile e femminile, che definiranno il gioco delle medaglie.
L’Italia si presenta con grandi ambizioni a questo appuntamento, potendo contare su un terzetto collaudato che può aspirare al massimo possibile. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini sono stati autori di una grande prestazione nei quarti di finale, ottenendo il miglior tempo e dimostrando una grande amalgama tra loro.
Gli azzurri vorranno replicare quest’oggi per regalare a loro stessi e al Bel Paese qualcosa di incredibile. Ghiotto, Malfatti e Giovannini affronteranno nella loro semifinale l’Olanda, mentre nell’altra heat ci sarà la sfida tra Cina e USA. Protagoniste anche le ragazze con la prova dell’inseguimento a squadre, con l’Italia però non presente in questa particolare specialità.
Per le gare di martedì 17 febbraio dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, che potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; dalle 16.20 anche su Eurosport 1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI
Martedì 17 febbraio
14.30 Semifinali team pursuit maschile: Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport
14.52 Semifinali team pursuit femminile: Canada-Stati Uniti e Giappone-Paesi Bassi – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport
15.24 Finali D e C team pursuit maschile: Francia-Norvegia e Germania-Giappone
15.43 Finali D e C team pursuit femminile: Germania-Belgio e Cina-Kazakistan
16.22 Finali B e A team pursuit maschile – Diretta tv su Rai2
16.41 Finali B e A team pursuit femminile – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 in alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; dalle 16.20 anche su Eurosport 1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
COPPIE DI PARTENZA
PRIMA SEMIFINALE TEAM PURSUIT MASCHILE
PAESI BASSI
W BERGSMA Jorrit
R BOSKER Marcel
Y HUIZINGA Chris
B van de BUNT Stijn
ITALIA
W GHIOTTO Davide
R GIOVANNINI Andrea
Y LORELLO Riccardo
B MALFATTI Michele
SECONDA SEMIFINALE TEAM PURSUIT MASCHILE
CINA
W LIU Hanbin
R NING Zhongyan
Y WU Yu
B LI Wenhao
USA
W CEPURAN Ethan
R DAWSON Casey
Y LEHMAN Emery
B McDERMOTT-MOSTOWY Conor
PRIMA SEMIFINALE TEAM PURSUIT FEMMINILE
USA
W BIRKELAND Giorgia
R BOWE Brittany
Y MANGANELLO Mia
B MYERS Greta
CANADA
W BLONDIN Ivanie
R MALTAIS Valerie
Y WEIDEMANN Isabelle
B LAMARCHE Beatrice
SECONDA SEMIFINALE TEAM PURSUIT FEMMINILE
PAESI BASSI
W BEUNE Joy
R KERKHOFF Bente
Y GROENEWOUD Marijke
B RIJPMA-de JONG Antoinette
GIAPPONE
W HORIKAWA Momoka
R SATO Ayano
Y TAKAGI Miho
B NOAKE Hana