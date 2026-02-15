Speed skating, team-pursuit azzurro chiamato all’appello nei quarti di finale alle Olimpiadi. Pergher per stupire nei 500 metri

Il programma di gare al Milano Speed Skating Stadium prosegue senza soluzione di continuità e quest’oggi nel programma del pattinaggio velocità pista lunga di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ci saranno i quarti di finale del team-pursuit maschile e le heat dei 500 metri femminili.

In casa Italia si vogliono dare dei segnali importanti. Il terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e da Andrea Giovannini si è particolarmente distinto nel percorso che ha portato a questi Giochi. Medaglie mondiali ed europee, ultima delle quali l’oro continentale in questo 2026, che hanno rafforzato le convinzioni degli azzurri, ma la rassegna a Cinque Cerchi è altra storia.

Quest’oggi non si potrà sbagliare perché nella conquista della qualificazione alle semifinali bisognerà andare molto forte. Accoppiati nella medesima heat degli USA, probabilmente i favoriti per la conquista della medaglia d’oro, il terzetto nostrano avrà come obiettivo rientrare nella top-4 nell’ordine dei tempi e, se possibile, svettare per garantirsi un cammino privilegiato verso la finale per il metallo più pregiato.

Non solo la gara dell’inseguimento a squadre, ma anche la velocità femminile come detto. In una specialità in cui l’olandese Femke Kok – argento olimpico in questa sede nei 1000 metri – è la grande favorita, Serena Pergher vorrà dare segnali di crescita come fatto nel corso del massimo circuito internazionale. La primatista italiana della distanza sarà chiamata a una prova di carattere. Oltre a lei, cercherà di migliorarsi anche Maybritt Vigl.