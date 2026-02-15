Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport in tvSport Invernali
L’Italia avanza nel team-pursuit di speed skating: orari semifinale e finale, avversarie, tv
Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, per quel che concerne il team pursuit maschile dello speed skating, le medaglie si assegneranno martedì 17 febbraio, quando si disputeranno le semifinali alle ore 14.30 e le Finali B ed A alle ore 16.22.
L’Italia, prima oggi, schiererà il terzetto maschile composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con Riccardo Lorello che dovrebbe essere confermato quale riserva, e disputerà la prima semifinale contro i Paesi Bassi, quarti nelle qualificazioni odierne.
Nell’altra semifinale si sfideranno gli Stati Uniti, secondi, e la Cina, terza: le due vincenti disputeranno la Finale A per la medaglia d’oro, mentre le due perdenti si giocheranno il bronzo nella Finale B. La Finale C per il 5° posto sarà Francia-Norvegia, infine la Finale D per il 7° posto sarà Germania-Giappone.
Per le gare del team pursuit dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SPEED SKATING ALLE OLIMPIADI
Martedì 17 febbraio
Ore 14.30 Semifinali team pursuit maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport
Ore 16.22 Finale B e Finale A team pursuit maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport
PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
TABELLONE TEAM PURSUIT SPEED SKATING OLIMPIADI 2026
(I terzetti verranno confermati 60 minuti prima dell’inizio delle competizioni)
Semifinali
SF1
Paesi Bassi
BERGSMA Jorrit
BOSKER Marcel
HUIZINGA Chris
van de BUNT Stijn
Italia
GHIOTTO Davide
GIOVANNINI Andrea
LORELLO Riccardo
MALFATTI Michele
SF2
Cina
LIU Hanbin
NING Zhongyan
WU Yu
LI Wenhao
Stati Uniti
CEPURAN Ethan
DAWSON Casey
LEHMAN Emery
McDERMOTT-MOSTOWY Conor
Finali
Finale B per il bronzo
Perdente SF1-Perdente SF2
Finale A per l’oro
Vincente SF1-Vincente SF2