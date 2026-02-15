Speed skating, subito Italia-USA nei quarti del team-pursuit. Tutte le batterie

L’Italia inizierà quest’oggi il proprio percorso nel team pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il terzetto azzurro sarà confermato 60 minuti prima del via dei quarti di finale, che scatteranno alle ore 16.00, ma dovrebbe essere composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con Riccardo Lorello nel ruolo di riserva.

Nel primo turno di qualificazione l’Italia è stata inserita nella seconda batteria, con gli Stati Uniti: non si tratta di uno scontro ad eliminazione diretta, ma al termine delle quattro serie verrà stilata una classifica generale dei tempi. Le altre Nazioni in gara sono Giappone, Germania, Norvegia, Cina, Paesi Bassi e Francia.

Le quattro formazioni con i tempi migliori nella classifica generale si qualificheranno per le semifinali, dove la prima affronterà la quarta e la seconda sfiderà la terza. La quinta e la sesta classificata si sfideranno nella Finale C, infine la settima e l’ottava disputeranno la Finale D. Le vincenti delle semifinali si contenderanno l’oro, mentre le perdenti gareggeranno per il bronzo.

BATTERIE TEAM PURSUIT SPEED SKATING OLIMPIADI 2026

(I terzetti verranno confermati 60 minuti prima dell’inizio delle competizioni)

QF1

Giappone

ARITO Motonaga

NONOMURA Taiyo

SASAKI Shomu

YAMADA Kazuya

Germania

BECKERT Patrick

GROSS Gabriel

MALY Felix

PETZOLD Fridtjof

QF2

Stati Uniti

CEPURAN Ethan

DAWSON Casey

LEHMAN Emery

McDERMOTT-MOSTOWY Conor

Italia

GHIOTTO Davide

GIOVANNINI Andrea

LORELLO Riccardo

MALFATTI Michele

QF3

Norvegia

EITREM Sander

HENRIKSEN Sigurd

KONGSHAUG Peder

STRAND Didrik Eng

Cina

LIU Hanbin

NING Zhongyan

WU Yu

LI Wenhao

QF4

Paesi Bassi

BERGSMA Jorrit

BOSKER Marcel

HUIZINGA Chris

van de BUNT Stijn

Francia

DESCHAMPS Germain

LOUBINEAUD Timothy

THIEBAULT Valentin

TREBOUTA Giovanni