Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali
Speed skating, subito Italia-USA nei quarti del team-pursuit. Tutte le batterie
L’Italia inizierà quest’oggi il proprio percorso nel team pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il terzetto azzurro sarà confermato 60 minuti prima del via dei quarti di finale, che scatteranno alle ore 16.00, ma dovrebbe essere composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con Riccardo Lorello nel ruolo di riserva.
Nel primo turno di qualificazione l’Italia è stata inserita nella seconda batteria, con gli Stati Uniti: non si tratta di uno scontro ad eliminazione diretta, ma al termine delle quattro serie verrà stilata una classifica generale dei tempi. Le altre Nazioni in gara sono Giappone, Germania, Norvegia, Cina, Paesi Bassi e Francia.
Le quattro formazioni con i tempi migliori nella classifica generale si qualificheranno per le semifinali, dove la prima affronterà la quarta e la seconda sfiderà la terza. La quinta e la sesta classificata si sfideranno nella Finale C, infine la settima e l’ottava disputeranno la Finale D. Le vincenti delle semifinali si contenderanno l’oro, mentre le perdenti gareggeranno per il bronzo.
BATTERIE TEAM PURSUIT SPEED SKATING OLIMPIADI 2026
(I terzetti verranno confermati 60 minuti prima dell’inizio delle competizioni)
QF1
Giappone
ARITO Motonaga
NONOMURA Taiyo
SASAKI Shomu
YAMADA Kazuya
Germania
BECKERT Patrick
GROSS Gabriel
MALY Felix
PETZOLD Fridtjof
QF2
Stati Uniti
CEPURAN Ethan
DAWSON Casey
LEHMAN Emery
McDERMOTT-MOSTOWY Conor
Italia
GHIOTTO Davide
GIOVANNINI Andrea
LORELLO Riccardo
MALFATTI Michele
QF3
Norvegia
EITREM Sander
HENRIKSEN Sigurd
KONGSHAUG Peder
STRAND Didrik Eng
Cina
LIU Hanbin
NING Zhongyan
WU Yu
LI Wenhao
QF4
Paesi Bassi
BERGSMA Jorrit
BOSKER Marcel
HUIZINGA Chris
van de BUNT Stijn
Francia
DESCHAMPS Germain
LOUBINEAUD Timothy
THIEBAULT Valentin
TREBOUTA Giovanni