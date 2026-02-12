Slittino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario team-relay, streaming, italiani in gara giovedì 12 febbraio

Dopo una giornata storica e clamorosa con due medaglie d’oro stellari, si chiude il programma dello slittino per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 18.30, infatti, andrà in scena l’ultima gara, la prova a squadre.

LA DIRETTA LIVE DEL TEAM-RELAY DI SLITTINO DALLE 18.30

Come si svilupperà la gara? Per il team relay scenderanno sul ghiaccio un singolo maschile, un singolo femminile, un doppio maschile e un doppio femminile. L’Italia sogna in grande davanti al pubblico di casa: l’obiettivo di Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Rieder/Kainzwalnder e Voetter/Oberhofer è quello di agguantare il podio.

Dopo quanto accaduto ieri, sognare davvero non costa nulla! Le nazioni rivali, però, non mancheranno. Come si è visto nel corso della stagione Germania, Austria e Lettonia sono grandi candidate a successo finale e podio. L’Italia, però, non vuole essere da meno in casa. Arriverà un altro grandissimo risultato per i nostri colori?

Come seguire la gara in tv? Il mixed relay valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si potrà seguire live ed in diretta su Rai2. In streaming si potrà seguire su Raiplay, Raiplay Sport, Eurosport 1, discovery+, DAZN e HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo sotto i Cinque Cerchi.

A CHE ORA LO SLITTINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

18.30 staffetta a squadre – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SLITTINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Raiplay, Raiplay Sport, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Rieder/Kainzwaldner, Voetter/Oberhofer