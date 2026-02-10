Seguici su
Slittino: i lettoni Bots/Plume al comando nella quinta prova del doppio. Bene gli azzurri

Ivan Nagler
Nuova giornata di Olimpiadi di Milano Cortina, proseguono le prove per lo slittino che nei prossimi giorni vedrà susseguirsi tutte le gare. In scena oggi quinta e sesta prova per il doppio maschile.

Al comando troviamo i lettoni Bots/Plume: 52.722 per loro, crono che si è alzato rispetto alle prove precedenti, da capire se per le condizioni della pista o se per una gestione generale da parte degli atleti.

Secondo posto a 56 millesimi per gli austriaci Steu/Kindl, poi le due coppie azzurre: terzi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, staccati di 115 millesimi, quarti Ivan Nagler e Fabian Malleier a 132 millesimi.

Continuano a nascondersi i tedeschi: ottavi Wendl/Arlt, noni Eggert/Mueller. Sarà pretattica o non sono ottime le sensazioni?

