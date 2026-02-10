Slittino: Julia Taubitz si lancia verso l’oro. Verena Hofer in corsa per il bronzo

L’avevamo detto ieri: a differenza di quanto abbiamo visto con il singolo maschile, con le posizioni delineate sin dal via, il singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 avrebbe potuto regalare più colpi di scena.

Così è stato sulla Eugenio Monti dove si è appena conclusa la terza run che anticipa quella che sarà la discesa decisiva per le medaglie. Al comando è rimasta Julia Taubitz: la tedesca si lancia verso la medaglia d’oro timbrando nuovamente il miglior crono (complessivo di 2’37”918).

Alle sue spalle però non troviamo la connazionale Merle Fraebel, che si stava giocando fino a ieri il successo. Errore gravissimo per lei che timbra il ventesimo parziale e scivola in decima posizione.

Si apre la lotta alle medaglie, si chiude quella per l’oro. Ad oltre sette decimi dalla vetta troviamo la sorpresa lettone Elina Bota, in seconda piazza momentanea, seguita dalla statunitense Ashley Farquharson (soli 51 millesimi dall’argento).

Subito dietro ecco la prima delle azzurre, Verena Hofer: l’italiana é a 47 millesimi dalla medaglia e può sognare l’assalto al bronzo nella run conclusiva. Quinta è l’altra statunitense, Emily Fischnaller, che appare in netta rimonta (secondo parziale oggi) e può addirittura ribaltare la situazione. Sesta, ma più staccata (il bronzo dista 154 millesimi) Sandra Robatscher autrice comunque di una prova eccellente.