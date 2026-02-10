Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer svettano anche nella sesta prova. Ora sarà caccia alle medaglie!

Il duo composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer completa una giornata perfetta. La coppia azzurra, infatti, ha fatto registrare il miglior tempo anche nella sesta ed ultima prova in vista della gara di slittino doppio femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano le padrone di casa hanno chiuso con un tempo leggermente più lento rispetto a quello dell’allenamento precedente, ma hanno ribadito di essere arrivare alla manifestazione con i Cinque Cerchi con la chiara intenzione di puntare davvero in alto. Le rivali sono avvertite.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno messo a segno un crono di 53.260 chiudendo con un margine di 78 millesimi sulle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp che si ferma a 53.338. Terza posizione per le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina che risalgono dopo la pessima quinta prova e chiudono in 53.383 a 123 millesimi.

Quarta posizione per le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova in 53.477 a 217 millesimi dalla vetta, quinta per le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby in 53.787 a 527 millesimi, mentre sono seste le canadesi Beattie Podulsky e Kailey Allan in 53.923 a 663 millesimi. Settime le polacche Nikola Domowicz e Dominika Piwkowska in 54.164 a 904 millesimi, quindi ottave le ucraine Olena Stetskiv e Oleksandra Mokh in 54.225 a 965, mentre sono none le cinesi Adikeyoumu Gulijenaiiti Jiaying Zhao a 1.443. Chiudono la top10 le romese Raluca Stramaturaru Mihaela-Carmen Manolescu a 1.889.

Come proseguirà, dunque, ora il programma dello slittino doppio femminile? Domani, mercoledì 11 febbraio, si inizierà con la prima manche alle ore 17.00, mentre la seconda, che andrà ad assegnare le medaglie, prenderà il via alle ore 18.53.