Slittino: sorpresa statunitense nell’ultima prova di doppio. Terzi Nagler/Malleier

2 ore fa

Ivan Nagler e Fabian Malleier
Ultimo test per il doppio maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Da domani non si scherza più: andranno in scena infatti le due discese di gara e si assegneranno le medaglie.

Nella sesta prova viene fuori una coppia a sorpresa al comando: si tratta degli statunitensi Mueller/Haugsjaa che timbrano il miglior crono in 52.951 e provano a sognare in chiave medaglie.

Gli austriaci Steu/Kindl sono vicinissimi: solo 53 millesimi il ritardo. Sempre in alto il doppio azzurro di Ivan Nagler e Fabian Malleier, terzi a 63 millesimi. Attaccati anche gli altri statunitensi Di Gregorio/Hollander e gli altri austriaci Gatt/Schoepf, rispettivamente quarti e quinti.

Ottavi Rieder/Kainzwaldner, addirittura in tredicesima posizione i tedeschi plurititolati olimpici Wendl/Arlt.

