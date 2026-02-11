Quando lo slittino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari doppi, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 11 febbraio, saranno i doppi i grandi protagonisti del ricchissimo programma dello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vedremo una giornata di estrema importanza con le gare dei doppi, maschile e femminile, che inizieranno le rispettive finali e indirizzeranno, almeno parzialmente, la corsa alle medaglie.

LA DIRETTA LIVE DEI DOPPI DI SLITTINO DALLE 17.00

Quale sarà il programma completo della giornata? Questo mercoledì 11 febbraio ci regalerà grandissime emozioni e spettacolo. Si inizierà alle ore 17.00 con la prima manche della finale femminile. Alle ore 17.51, invece, prenderà il via la finale maschile con la prima manche. Alle ore 18.53 si passerà al secondo round della gara femminile, mentre alle ore 19.44 si passerà alla gara maschile con la seconda manche della finale.

Come arriviamo all’evento? Iniziamo dal comparto femminile. Le nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno impressionato nelle manche di allenamento, dominando la scena nelle due ultime, dove sono andate a fissare i migliori tempi. Il sogno della medaglia è concreto, il metallo più pregiato potrà arrivare solamente con 4 manche impeccabili. Sul fronte maschile, invece, tutto risulta decisamente indecifrato e indecifrabile. Gli italiani sono pronti a far valere le proprie carte, ma i rivali sono tanti e agguerriti.

Come seguire gli eventi in tv? Le due gare valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si potranno seguire live ed in diretta su Rai2. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA LO SLITTINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 17.00 prima manche doppio donne – Diretta tv su Rai2

Ore 17.51 prima manche doppio uomini – Diretta tv su Rai2

Ore 18.53 seconda manche doppio donne – Diretta tv su Rai2

Ore 19.44 seconda manche doppio uomini – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SLITTINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Raiplay, Raiplay Sport, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Nella gara di doppio maschile saranno in azione Ivan Nagler/Fabian Malleier e Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner.

Nella gara di doppio femminile prenderanno parte Andrea Voetter/Marion Oberhofer.