Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer volano nella quinta prova e lanciano un messaggio alle avversarie

Il duo composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha fatto registrare il miglior tempo nella quinta e penultima prova in vista della gara di slittino doppio femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano le padrone di casa hanno davvero impressionato, mettendo a segno un ottimo crono e, soprattutto, rifilando distacchi notevoli a tutte le rivali.

La quinta prova ha visto il miglior tempo fissato dalle nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno chiuso in 53.150 rifilando la bellezza di 418 millesimi al duo lettone composto da Marta Robezniece e Kitija Bogdanova, quindi terze le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby a 593.

Quarta posizione per le austriache Selina Egle e Lara Michaele Kipp a 743 millesimi, quinta per le ucraine Olena Stetskiy e Oleksandra Mokh a 1.001 dalla vetta, mentre sono seste le polacche Nikola Domowicz e Dominika Piwkowska a 1.027. Chiudono al settimo posto le cinesi Adikeyoumu Gulijenaiti e Jiaying Zhao a 1.167. All’ottavo posto le romene Raluca Stramaturaru e Mihaela-Carmen Manolescu a 1.516, quindi solamente none le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina a 1.827, quindi completano la top10 le canadesi Beattie Podulsky e Kailey Allan a 1.941.

Le protagoniste della gara di slittino doppio femminile ora torneranno subito in azione per la sesta ed ultima prova. Da domani, quindi, sarà tempo di andare a caccia delle medaglie con la gara vera e propria.