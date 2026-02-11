A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, azzurri in gara, streaming

Si chiude il programma sulla Eugenio Monti per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per lo slittino. Domani va in scena l’ultima gara, la prova a squadre: scenderanno sul ghiaccio un singolo maschile, un singolo femminile, un doppio maschile e un doppio femminile.

L’Italia sogna in grande davanti al pubblico di casa: l’obiettivo di Dominik Fischnaller, Verena Hofer, uno tra Rieder/Kainzwalnder e Nagler/Malleier e Voetter/Oberhofer è quello di agguantare il podio.

Non mancheranno le squadre che puntano al podio. La Germania appare irraggiungibile, occhio però ad Austria, Lettonia e Stati Uniti nella lotta per le medaglie.

Come seguire gli eventi in tv? Le due gare valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si potranno seguire live ed in diretta su Rai2. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA LO SLITTINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

18.30 staffetta a squadre – Diretta tv su Rai 2

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Dominik Fischnaller, Verena Hofer, uno tra Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier, Voetter/Oberhofer