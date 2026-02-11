CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Dove vedere in tv Italia-Svizzera, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Dopo essersi riconfermata sul podio in coppia con Amos Mosaner quattro anni dopo il trionfo di Pechino conquistando una bella medaglia di bronzo nel doppio misto, Stefania Constantini si prepara a tornare sul ghiaccio casalingo di Cortina d’Ampezzo a partire da giovedì 12 febbraio nel ruolo di skip della Nazionale italiana femminile di curling alle Olimpiadi 2026.
Si preannuncia un debutto di fuoco per le azzurre, chiamate ad affrontare subito nella prima sessione del round robin (domattina dalle ore 9.05) la fortissima formazione svizzera guidato da Silvana Tirinzoni. Servirà una grande impresa al team Constantini per mettere in difficoltà e provare a fare il colpaccio contro una delle principali favorite per la medaglia d’oro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, sfida valevole per il round robin del torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO CURLING OLIMPIADI
Giovedì 12 febbraio
Ore 9.05 Italia vs Svizzera – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; fino alle 9.55 anche su Eurosport 1 e DAZN.
Diretta testuale: OA Sport.