Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo il misto doppio, è tempo di pensare agli altri tornei all’Olympic Curling Stadium di Cortina, impianto sportivo teatro in questi giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio, assisteremo al debutto della squadra femminile che, dopo la sfida con la Svizzera, affronterà la Corea del Sud.

Il team guidato da Stefania Constantini e composto da Elena Atonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani affronterà le asiatiche in occasione della sessione serale, pianificata per 19:05. Inutile dire che l’obiettivo delle azzurre è quello della vittoria. La strada per raggiungere le semifinali è lunga e costellata di insidie. Tocca non sbagliare nulla per evitare di perdere punti preziosi per strada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, secoda partita valida per il Round Robin del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE ITALIA-COREA DEL SUD, CURLING FEMMIILE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)- Corea del Sud – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport.

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA CURLIG: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Rai2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.