Sci di fondo, definite le coppie dell’Italia per la team-sprint. Niente da fare per Graz
La direzione tecnica dell’Italia dello sci di fondo ha diramato la composizione delle due coppie azzurre che prenderanno parte alle team sprint in tecnica libera dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma a Tesero.
Mercoledì 18 febbraio le qualificazioni scatteranno alle ore 9.45, mentre alle ore 11.45 si terranno le finali: l’Italia punterà su Caterina Ganz ed Iris De Martin Pinter tra le donne, e su Elia Barp e Federico Pellegrino tra gli uomini.
Confermatissima dunque, nel settore maschile, la coppa Barp/Pellegrino, capace di conquistare la piazza d’onore in Coppa del Mondo in questa stagione sia a Davos che a Goms. Qualche sorpresa nel comparto femminile, dato che questa formazione non era mai stata schierata quest’anno sul circuito maggiore.
COPPIE ITALIA TEAM SPRINT TL SCI DI FONDO OLIMPIADI
Donne
Caterina Ganz / Iris De Martin Pinter
Uomini
Elia Barp / Federico Pellegrino